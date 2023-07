Milan, da Cambiaso a Dominguez: Pioli vuole le riserve giuste

Da Cambiaso a Reijnders, da Pellegrini a Dominguez

Fino ad oggi le uniche ad essere pervenute sulla scrivania di Giorgio Fulani, che continua ad attendere la risposta dell’AZ Alkmaar per Tijjani Reijnders con il giocatore che non sta gradendo l’atteggiamento del suo attuale club, sono per Ballo-Touré e Charles De Ketelaere. Il terzino ex Monaco piace a Bologna e Nizza mentre sul giocatore belga c’è l’Aston Villa che dovrà portare ad almeno 28 milioni la sua proposta d’acquisto (il Milan vuole anche una percentuale sulla futura rivendita). Per gli altri esuberi si parla di interessamenti, ma di offerte ancora zero. Junior Messias, per esempio, piace al Torino ma i rossoneri vogliono soldi per il cartellino. In attesa di capire se lo slot del secondo extra comunitario verrà occupato da Samuel Chukwueze o da una punta non comunitaria, il Milan in quel ruolo ha preso Luka Romero (oggi alle 14.30 la sua presentazione alla stampa) e ha informato Saelemaekers di potersi attivare per trovare una nuova squadra. Se dovesse arrivare Chukwueze o Isaksen dal Midtjylland, allora l’ex Lazio potrebbe partire in prestito, ma è evidente che con Pulisic che giocherà a destra, lo spazio si andrà a ridurre per chi c’è già e non ha dato quello che Maldini e Massara si sarebbero aspettati. La partenza di Ballo-Touré, non ancora sicura, aprirebbe la strada a un nuovo vice Theo Hernandez, con i rossoneri che vorrebbero un terzino italiano. I primi nomi sondati sono Luca Pellegrini e Andrea Cambiaso, entrambi della Juventus, ma potrebbero esserci anche altri profili azzurri nella lista degli uomini mercato milanisti. Di certo si cerca un upgrade anche lì. Così come lo si cerca in mezzo al campo. L’assenza fino a gennaio di Ismael Bennacer (poi sarà da valutare come tornerà in campo) impone al Milan una riflessione sia sui titolari sia sulle alternative. Krunic è uomo affidabile così come, con il passaggio al 4-3-3, potrebbe trovare una collocazione più sua Tommaso Pobega, ma non basta. Reijnders è l’obiettivo primario, ma servirà un altro giocatore in quel ruolo e il profilo di Nico Dominguez del Bologna (che va a scadenza il prossimo anno) potrebbe tornare in auge dalle parti del quarto piano di Casa Milan e di Milanello.