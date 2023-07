Milan, Reijnders non decolla: ritorno di fiamma per Musah e Samardzic

Il Milan sta aspettando ancora la risposta dell’ Az Alkmaar per Tijjani Reijnders e questo tira e molla del club olandese, che sta facendo innervosire anche il giocatore che è tornato ad allenarsi con i compagni, sta portando il Milan a fare delle rifl essioni. Di sicuro c’è la voglia di provare a chiudere l’acquisto del nome numero uno sulla lista di Stefano Pioli e non è da escludere che ora da via Aldo Rossi si mettano in posizione di standby per capire realmente a che gioco stia giocando l’Az che si è vista recapitare un’off erta da 24 milioni complessivi tra parte fissa, bonus facilmente raggiungibili (3) e due milioni più complicati da attivare.

Mercato Milan, la situazione in attacco

Anche perché ci si aspetta un grosso via-vai nel reparto offensivo, dove il Milan ha già posizionato la pedina di Christian Pulisic, ma non ha ancora finito. In ballo c’è il profilo del centravanti e non solo. Medhi Taremi, che è extra comunitario, piace e il Porto sembra disposto a far scendere la sua richiesta per il cartellino. Ma il suo eventuale arrivo, andrebbe a bloccare quello di Samuel Chukwueze del Villarreal (l’alternativa comunitaria è Isaksen del Midtjylland), visto che il Milan ha solo uno slot da poter dedicare ai giocatori con passaporto non europeo. Con gli spagnoli, oltre che per Chukwueze, il Milan potrebbe avviare dei discorsi per Arnaut Danjuma, eclettico attaccante di passaporto olandese che nella passata stagione ha trovato diffi coltà al Tottenham nella stagione negativa degli Spurs. L’operazione interessa al Milan solo in prestito e non è alternativa, eventualmente, a Taremi. O ad Alvaro Morata, sul quale pende il rebus dell’ammontare della clausola. L’entourage parla di 10-11 milioni mentre dall’Atletico Madrid fanno fi ltrare che sia di 20 milioni. In uscita c’è Matteo Gabbia, che potrebbe andare al Genoa in prestito così come rimangono in bilico le posizioni di Junior Messias (piace al Torino), Ballo-Touré (tra Nizza e Bologna) e Charles De Ketelaere, che non vorrebbe andare via, ma con la giusta proposta è probabile che verrebbe accompagnato all’uscita.