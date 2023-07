Milan, Reijnders è il regalo per Pioli: all’Az 20 milioni più 4 di bonus

Un’altra lunga rincorsa è stata completata: il Milan ieri pomeriggio ha trovato l’intesa con l’Az Alkmaar per Tijani Reijnders , 24enne centrocampista centrale olandese che Stefano Pioli aveva indicato come principale rinforzo per la linea mediana orfana dell'infortunato Bennacer almeno fino a dicembre. La trattativa fra Milan e Az è stata estenuante, con gli olandesi che hanno confermato una volta di più di essere degli ossi duri sul mercato. Alla fine, però, ha prevalso la volontà del giocatore e i buoni uffici fra le due proprietà, visto che fra gli investitori dell’Az, per il 5%, c’è quel Billy Beane, “padre” della rivoluzione Moneyball nel baseball americano e grande amico di Gerry Cardinale. Reijnders dunque sarà un giocatore del Milan , quinto acquisto di quest’estate dopo Sportiello , Loftus-Cheek , Romero e Pulisic .

L’ad Furlani, dopo un lungo tira e molla, ha trovato l’intesa con gli olandesi con un’offerta di 20 milioni di base fissa più 4 di bonus, 2 facili da raggiungere, 2 meno. L’Az ha quindi leggermente abbassato le sue pretese, visto che partiva da una richiesta di 25 milioni: in questo senso, ha favorito l’esito dell’operazione anche la scelta di Reijnders di rinunciare a vecchie pendenze con l’ormai suo ex club. A conferma di tutto, le parole di Max Huiberts, ds della società olandese, che ieri ha esentato Reijnders dall’amichevole disputata contro il Lech Poznan proprio per permettere al giocatore di concludere le trattative col Milan: «Non è ancora finita, ma Reijnders sta andando via - ha spiegato a “Noordhollands Dagblad” -. Il Milan dimostra che lo vuole davvero, l’ultima conversazione con loro è stata una bella conversazione e ora siamo vicini». Reijnders è atteso domani a Milano e martedì svolgerà le canoniche visite per poi firmare un contratto di quattro anni (più uno) per 1.6 milioni più bonus e un probabile premio alla firma. Ad attenderlo a braccia aperte Pioli che costruirà molto della manovra del nuovo Milan su di lui, sia che si tratti di 4-3-3 (Reijnders da perno centrale) o 4-2-3-1 (uno dei due mediani, per esempio al fi anco di Loftus-Cheek). Il tecnico ha spinto molto per il suo acquisto e ora potrà iniziare a lavorare con lui, portandolo con sé nella tournée negli Stati Uniti che scatterà venerdì 21.

Milan, Reijnders cambia il centrocampo

Milan, c'è Gonzalez per la difesa

Il Milan non si ferma qui. Gli obiettivi da raggiungere sono infatti ancora molti. A centrocampo manca ancora un uomo: Musah del Valencia rimane il preferito, ma c'è distanza fra richiesta e offerta. Nel club spagnolo piace anche il campione del mondo Under20, il centrale difensivo uruguaiano Facundo Gonzalez, visionato più volte e promosso da Moncada. In mediano restano valide poi le opzioni Dominguez (Bologna), Samardzic (Udinese) e Gravenberch (Bayern), gli ultimi due pure in orbita Inter. In avanti, due canali. Quello per l'esterno conduce a due profili del Villarreal, ovvero Chukwueze (prezzo sempre alto, 30-35 milioni) e Danjuma (al massimo in prestito), oltre a Isaksen del Midtjylland. Poi c'è il capitolo alternativa a Giroud: Morata, Taremi e Scamacca restano profi li monitorati (pure da Inter e Roma), ma attenzione a Ekitike in uscita dal Psg. Classe 2002, secondo "Le Parisien" potrebbe partire per 20 milioni: il Milan ci pensa.

Milan, a Pulisic la maglia di Ibrahimovic