Milan, i no di tre esuberi bloccano il mercato

Milan, la volontà di De Ketelaere

Il Milan chiede 28 milioni per non dover incassare una minusvalenza sul prezzo di acquisto di 35 milioni, pagato un anno fa dai rossoneri. Una cifra piuttosto elevata considerando l’ultima annata di De Ketelaere. Ma sé una somma che per un club inglese non è così inaccessibile. Per ora, però, lo scoglio principale è rappresentato dalla volontà del calciatore convinto di poter ribaltare la prima impressione lasciata sul pubblico rossonero. Charles vuole affermarsi in una squadra dal blasone importante come il Milan senza arrendersi al primo tentativo. Questa è la sua posizione alla metà di luglio. Bisogna vedere se cambierà qualcosa da qui alla fine della sessione estiva. Questa operazione è stata utilizzata dalla proprietà come grimaldello per alimentare la narrazione alla base del licenziamento di Paolo Maldini. Il giovane fantasista è diventato il simbolo di un mercato fallito la scorsa estate che, nell’analisi fatta dai vertici del Milan, ha finito per pesare di più rispetto alle sessioni precedenti quasi tutte azzeccate.