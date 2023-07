Reijnders, non solo regia per il Milan: passaggi, assist e gol

Per questa rifondazione in mediana il club rossonero ha individuato il primo obiettivo in Tijjani Reijnders. Classe 1998, l’olandese dell’Az Alkmaar rappresenta sulla carta il sostituto ideale proprio di Tonali. Tecnicamente parliamo infatti di un centrocampista box-to-box, in grado cioè di agire da area ad area collaborando tanto nella fase di primo possesso quanto in quelle di sviluppo e rifinitura. Guardando ai dati vediamo come Reijnders risulti essere uno dei primi dieci giocatori dell’Eredivisie (il massimo campionato olandese) per numero totale di passaggi effettuati (1.908). L’elevata percentuale di riuscita di questi passaggi (88.8%) e la media di passaggi progressivi prodotti per 90 minuti (7.60) rendono bene conto di come Reijnders sia un elemento spendibile in costruzione.

Reijnders, il nuovo Tonali

Proprio in queste situazioni all’olandese sarà chiesto di rimpiazzare il nuovo giocatore del Newcastle. L’anno scorso infatti Tonali aveva assunto responsabilità tattiche ancora più grandi nella prima fase di possesso rossonera. Molte volte lo abbiamo visto scendere fra i centrali o allargarsi a sinistra per liberare linee dirette di passaggio verso gli attaccanti e per andare a impostare in zone dove teoricamente era meno pressato. Da questo punto di vista il contributo di Tonali non è stato sempre impeccabile. Non a caso i suoi numeri relativi ai passaggi progressivi (5.28 per 90 minuti) sono inferiori a quelli dell’olandese. Anche i dati relativi gli expected threat (che misurano il contributo che un giocatore fornisce alla sua squadra in termini di avvicinamento alla porta avversaria e, quindi, di pericolosità) prodotti da Reijnders (4.83 xT) sono migliori rispetto a quelli del nazionale azzurro (2.46 xT).