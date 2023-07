Taremi primo obiettivo Milan: l’ostacolo è la richiesta del Porto

MILANO - Messo a posto il centrocampo - a cui andrà aggiunto almeno un altro tassello - ora il Milan vuole risolvere la pratica centravanti da affiancare a Giroud. Il momento è caldo, anche perché in Europa, complice quanto accaduto sul fronte Lukaku, si scatenerà presto una girandola di attaccanti. Il Milan ha deciso di pescare una carta precisa dal mazzo di giocatori valutati nell’ultimo mese. Fra Morata, Scamacca, Dia ed Ekitike ha scelto di puntare su Mehdi Taremi del Porto. Il profilo - 31 anni - non è prettamente in linea con quelli finora pescati dalla dirigenza rossonera, ma l’iraniano ha caratteristiche, esperienza e duttilità che lo portano a essere un innesto intelligente e sicuro per completare il reparto. Il Milan ha già sondato il terreno, parlando con l'agente Jorge Mendes e con il Porto, che ha però chiesto 25 milioni nonostante il contratto in scadenza nel 2024. I rossoneri torneranno però alla carica, cercando di trovare la quadra con il solito gioco d’incastri con i bonus. Taremi - fra le opzioni anche dell'Inter - è extracomunitario: il Milan sta avanzando con lui anche perché ha capito che il Villarreal non concede sconti sui 35 milioni di valutazione sull'esterno destro nigeriano Chukwueze. È probabile dunque che la pista venga gradualmente abbandonata, anche se con il club spagnolo Furlani continuerà a parlare perché, a proposito di duttilità offensiva, piace molto un altro nigeriano, ma con passaporto olandese, Danjuma: in questo caso si lavora a un prestito con diritto. Fra i jolly offensivi da non scartare un vecchio pallino, Okafor del Salisburgo.