Origi, con il Milan ora è già finita: niente Usa per lui e altri quattro

MILANO - Sono giorni di attesa, studio e riflessione a Casa Milan per ciò che concerne il mercato. Portato a casa Tijjani Reijnders (oggi sarà presentato alle 14.30 a Milanello, ma non prenderà parte all’amichevole contro il Lumezzane), il tridente Furlani-Moncada-D’Ottavio è al lavoro per accontentare Stefano Pioli nel reparto offensivo. C’è stallo, al momento, sia con il Villarreal per Samuel Chukwueze e Arnaut Danjuma sia con il Porto per Mehdi Taremi. Ma andiamo con ordine.

I contatti con i due club sono costanti, ma ci sono delle richieste economiche molto alte per Chukwueze e Taremi, nonostante i due giocatori siano a scadenza nel 2024. Uno escluderebbe l’altro e il Milan sa che dovrà avere pazienza davanti alla resistenza del Villarreal per Chukwueze e alle continue bizze del Porto sulla valutazione di Taremi, che oggi è 20, domani 25 e dopodomani 30 milioni. Per l’esterno nigeriano, invece, il Villarreal non scende - per ora - dai 35 milioni di valutazione mentre per Danjuma ha aperto alla soluzione del prestito oneroso, ma vuole che il Milan inserisca l’obbligo di riscatto, mentre i rossoneri opterebbero maggiormente per un’opzione d’acquisto non vincolante. Fase di attesa anche per Yunus Musah, con il Valencia che sta riflettendo sulla proposta milanista, mentre il ragazzo attende e spera di potersi vestire di rossonero, visto che ha già un accordo di massima con il Milan per un contratto da cinque anni.

Milan, si lavora alle uscite

Comunque oltre alle entrate, il Milan sta lavorando sulle uscite e per quei giocatori che sono sul mercato o comunque fuori dal progetto tecnico, sta per arrivare il primo segnale forte. Ante Rebic, Divock Origi, Mattia Caldara, Fode Ballo-Touré (che potrà così decidere se andare al Nizza o al Bologna in tutta tranquillità) e Marko Lazetic non partiranno domani alla volta di Los Angeles, dove il Milan farà base nei primi dieci giorni della sua tournée americana. Il tutto, ovviamente, al netto di quello che potrà accadere oggi con il Lumezzane in amichevole, ma se non ci saranno sorprese, loro resteranno a Milanello mentre i loro agenti dovranno trovare delle soluzioni alternative, oltre a far desistere i loro assistiti dalla volontà di rimanere al Milan. Voleranno negli States altri elementi che sono invece sul mercato come Charles De Ketelaere (il belga è atteso oggi) e Yacine Adli. L’ex Bordeaux oggi giocherà il test a Milanello, in cui Pioli manderà in campo dall’inizio sicuramente gli ex Chelsea Loftus-Cheek e Pulisic, con la possibilità di vedere dal vivo anche Lorenzo Colombo, dopo l’annata in prestito al Lecce. In difesa è ipotizzabile una linea a quattro con Calabria, Gabbia (Genoa in pressing su di lui), Tomori e Florenzi mentre in mezzo, oltre a Loftus-Cheek, ci saranno Krunic e Pobega.