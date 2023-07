Mian, Reijnders: "Convinto da Moncada e Pioli, sono qui per vincere"

Prima conferenza da giocatore del Milan per Tijjani Reijnders . Il centrocampista, acquistato dall' AZ Alkmaar per dodici milioni di euro, si è presentato davanti a microfono e taccuini per rispondere alle domande dei giornalisti.

Un nuovo olandese in rossonero: "Mi è sempre piaciuto Seedorf, ma è difficile per me paragonarmi a lui. Mi piace costruire gioco, creare occasioni. Pioli vuole un centrocampista che aiuti i compagni, posso giocare in un ruolo difensivo anche se sono più votato all'attacco. Sono un tuttofare, un jolly".

Reijnders, il Barcellona e Koopmeiners

Reijnders ha spiegato: "Ho ricevuto un benvenuto strepitoso, sono molto contento. Quando ero più piccolo ammiravo gli olandesi del Milan, giocatori fantastici che hanno fatto cose incredibili con questo club".

Poi un retroscena di mercato: "Perché ho preferito il Milan al Barcellona? Ho parlato con Moncada e Pioli, mi hanno spiegato cosa si aspettavano da me e mi hanno reso la scelta facile".

Spazio anche per una battuta sul compagno di nazionale Teun Koopmeiners: "Non ci sono tante similitudini tra me e lui, ci sono delle differenze. Lui ha un tiro forte, io creo occasioni e mi concentro sul dribbling. La scorsa stagione sono stato bene e ho acquisito fiducia nei miei mezzi. Devo molto ai miei ex compagni di squadra".