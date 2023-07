Chukwueze, Milan scatenato: altro colpo di mercato in arrivo per Pioli

Il Milan non sembra volersi fermare sul mercato. Dopo essersi avvicinata notevolmente alla chiusura dell'affare Okafor per l'attacco , il club rossonero è vicinissimo all'acquisto di Samu Chukwueze , esterno offensivo del Villarreal . La definizione della trattativa tra il Milan e gli spagnoli è infatti ad un passo.

Milan, la trattativa con il Villarreal

L'operazione non è ancora del tutto conclusa, in quanto i rossoneri vorrebbero chiudere ad una cifra più bassa di 20 milioni, anche se il Villarreal inizialmente ne chiedeva 25. L'idea è quella di trovare a breve un accordo, anche se mancherà ancora qualche giorno per la definizione dei bonus. Per quanto riguarda l'accordo con il giocatore, invece, Chukwueze potrebbe firmare un contratto di cinque anni che lo legherà a Milano sponda rossonera fino al 30 giugno 2028. Dopo l'arrivo di Pulisic, ecco dunque un'altra alternativa per le fasce della formazione di Stefano Pioli.