Milan, spunta l’idea Calafiori per fare da vice Theo Hernandez

Operazioni primarie e non, il Milan continua a muoversi sul mercato per chiudere il prima possibile la rosa a disposizione di Stefano Pioli per poi dedicarsi alle cessioni, che sarano – paradossalmente – più toste rispetto alle trattative in entrata. Ma andiamo con ordine. Nell’elenco delle caselle da riempire ci sono ancora un centrocampista e un terzino sinistro, che il Milan ha individuato in Riccardo Calafiori del Basilea. Prodotto del settore giovanile della Roma, il classe 2002 è considerato il profilo giusto per prendere il posto del partente Fode Ballo-Touré , che non è stato convocato per la tournée americana insieme agli altri esuberi e sul quale ci sono il Bologna, il Nizza e il Fulham. Il Milan, per Calafiori, sta ultimando la proposta finale da presentare al Basilea, ma c’è la convinzione di poter concludere l’operazione con una certa rapidità.

Milan, operazione Musah

Sarà un po’ più lunga quella per Yunus Musah. Il centrocampista americano del Valencia (ma con passaporto italiano) è stato convocato per la tournée in Svizzera, ma ha sempre un occhio sul cellulare. Perché il fatto che lui possa indossare o meno la maglia del Milan passa sia dall’accettazione del Valencia della proposta milanista sia, come fattore primario, che Peter Lim smussi la sua personale convinzione di voler scatenare un’asta per Musah. Tornando alle uscite, è evidente che la non convocazione per gli Stati Uniti di Rebic, Origi, Caldara, Lazetic e Vasquez sia un segnale molto forte per loro di trovarsi una nuova sistemazione. Non sarà facile perché spno calciatori dall’ingaggio alto, ma il rischio di fare un’annata ai margini sarebbe una situazione troppo negativa per loro ed è per questo che a Casa Milan aspettano offerte convincenti, per il club e per i giocatori.