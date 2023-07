Milan, Musah e Dominguez per completare la rivoluzione

Il Milan ci ha preso gusto e non intende fermarsi. Le ultime settimane hanno visto i rossoneri scatenati sul mercato. Nell’ultimo weekend è stato ufficializzato Noah Okafor, attaccante svizzero prelevato dal Salisburgo per 15 milioni, bonus compresi, ma è stato trovato l’accordo anche con il Villarreal per Samuel Chukwueze , ala destra mancina. Agli spagnoli andranno 20 milioni più 8 di bonus: ieri il Milan ha lavorato per definire gli ultimi dettagli e preparare lo sbarco a Milano del nigeriano, atteso nelle prossime ore (la speranza è fare tutto entro domani per poi farlo partire alla volta degli Stati Uniti e raggiungere la squadra, percorso fatto ieri da Okafor). Ritoccato - e come - l’attacco, ricordando l’acquisto dei giorni scorsi di Pulisic, il Milan ora tornerà a lavorare sugli altri reparti, anche se quello offensivo potrebbe cambiare ancora forma visto che restano inuscita i vari Origi (il West Ham potrebbe interessarsi), Rebic (prestito al Besiktas), Lazetic, De Ketelaere, Adli, Saelemaekers e Messias.

Milan, la situazione di Colombo

Non tutti partiranno ma, in caso di diversi addii, il Milan potrebbe anche pensare a un ulteriore innesto, soprattutto se dovesse salutare - in prestito - anche Lorenzo Colombo, l’attaccante dell’Under21 rientrato da Lecce e attualmente negli Stati Uniti con Pioli. Al momento è lui il candidato al ruolo di terza punta dietro Giroud e Okafor, ma il Milan potrebbe valutare per lui un’ulteriore stagione di crescita giocando con maggiore continuità, con Salernitana e Atalanta molto interessate. A quel punto sarebbe ovvio cercare un centravanti strutturato da inserire in organico.

Mercato Milan: Musah e Dominuguez obiettivi

Le prossime mosse di Furlani Moncada e D’Ottavio, però, saranno di nuovo sul centrocampo, fi nora rinforzato con Loftus-Cheek e Reijnders. Il nome cerchiato in rosso da tempo è quello di Musah del Valencia, 20enne statunitense - ma con passaporto italiano -, altro elemento box-to-box in grado di saper disimpegnarsi sia da mezzala in un reparto a tre che da mediano in una linea a due. Finora Milan e Valencia non si sono trovate sulla cifra: i rossoneri non vorrebbero spingersi oltre i 13-15 milioni più bonus, il Valencia parte da 25 e cerca l’asta. Come spesso accaduto in queste settimane, un nuovo contatto diretto fra le parti e l’innalzamento dei bonus potrebbero fare la diff erenza. Ma attenzione: non è detto che il Milan si fermi a Musah. A quel punto Pioli avrebbe cinque giocatori per il reparto centrale - i tre nuovi più Krunic e Pobega - oltre a Bennacer, però infortunato e fuori probabilmente fino a febbraio (tornerà a dicembre, ma a gennaio avrà la Coppa d’Africa). La sensazione è che il club cercherà un ulteriore elemento, più votato all’impostazione. Il profi lo che maggiormente intriga, in questo senso, è quello di Dominguez del Bologna, contratto fino al 2024: l’argentino ha promesso alla società rossoblù di non andare a scadenza e dunque rinnoverà in caso di permanenza, ma adesso non chiude le porte a un addio.

Milan, il mercato in uscita in difesa

Ci sono poi in ballo delle uscite in difesa che inevitabilmente porteranno a nuovi inserimenti in un reparto considerato comunque affi dabile. Gabbia - operazione slegata da Chukwueze - oggi potrebbe già lasciare Los Angeles per andare al Villarreal in prestito secco: l'accordo è stato trovato. Per rimpiazzarlo fra i centrali, piace molto Facundo Gonzalez, 2003 del Valencia (chissà che non se ne parli insieme a Musah). A sinistra saluterà Ballo-Touré, non convocato per la tournée: sembrava fatta col Fulham (4 milioni), ma il senegalese ha preso tempo e aspetta un rilancio del Bologna (occhio dunque a Dominguez...). Al suo posto come vice Theo Hernandez, due strade: un terzino mancino con Calafiori del Basilea in prima fila, oppure un destro - Singo del Torino - con Florenzi dirottato a sinistra.