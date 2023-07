Milan, rotta su Musah. Proposto anche Berge

Samuel Chukwueze sarà un giocatore del Milan . Su questo non c'erano più dubbi da venerdì, quando il club rossonero aveva trovato l’intesa col Villarreal per 20 milioni più 8 di bonus (in Spagna andrà, ma senza essere legato a questa operazione, Gabbia in prestito per una stagione). Fra il weekend e ieri le due società hanno lavorato per definire gli ultimi dettagli e oggi, se non ci saranno controindicazioni burocratiche, arriverà il via libera per l’esterno nigeriano che potrà così sbarcare a Milano per visite e firma del contratto, prima di ripartire direzione Los Angeles.

Trattativa in corso

A proposito di Usa, l’amichevole con il Real Madrid ha illustrato quali potrebbero essere i prossimi piani di mercato del Milan. Come abbiamo raccontato già ieri, i rossoneri probabilmente cercheranno ancora due centrocampisti. Le doti di Loftus-Cheek e Reijnders sono chiare: l’inglese è una mezzala box-to-box, l’olandese un elemento bravo nell’impostazione, ma mobile, che predilige partire da mezzala sinistra. La sensazione è che a Pioli serva dunque un “Van Bommel”, un centrocampista difensivo, di posizione, bravo a far girare la palla ma soprattutto a dare copertura, quello che ha dimostrato di saper fare Krunic. Musah del Valencia rimane un’opzione, ma lo statunitense potrebbe essere più un ricambio di Loftus-Cheek o comunque un buon jolly sapendosi destreggiare in più posizioni. Dominguez del Bologna piace, ma per caratteristiche sarebbe un’alternativa a Reijnders (ricordando che comunque a inizio 2024 tornerà Bennacer, ora infortunato). A Casa Milan nelle ultime ore è stato proposto per esempio il norvegese Sander Berge dello Sheffield United. Il giocatore era già stato seguito nel '21-22, poi non se ne fece nulla: il profilo piace, ma al momento non ci sono trattative. Il Milan ora è concentrato su Musah - che ieri non si è allenato per il secondo giorno di fila (fastidi a un ginocchio) -, anche se non è facile scalfire le resistenze del Valencia che continua a chiedere 25 milioni per il suo giocatore, contro i 18-20, bonus compresi, offerti da Milano.

Terzino "Italiano"

Il Milan lavora poi per un centrale difensivo (piace molto Facundo Gonzalez del Valencia) e un terzino. Tendenzialmente mancino al posto di Ballo-Touré (Fulham o Bologna), anche se Florenzi in queste prime uscite si è ben disimpegnato da vice Theo Hernandez. In lista Calafiori (Basilea), Ruggeri (Atalanta) e Rogerio (Sassuolo), ma proprio pensando a Florenzi a sinistra, non va dimenticato Singo (Torino) che potrebbe alternarsi con Calabria a destra. In uscita rimangono sempre calde le situazioni su Origi (West Ham o Turchia) e Rebic (che ha detto no all'Arabia e ragiona sulla proposta in prestito del Besitkas). Su Adli ha chiesto informazioni il Lille.