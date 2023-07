Il Milan sorride con Pulisic: un po’ Diaz e un po’ Leao

Christian Pulisic sta impressionando tutti durante gli allenamenti quotidiani e anche in partita ha fatto vedere spunti molto interessanti. Se i due assist con il Lumezzane, entrambi per Pobega, erano un qualcosa di attendibile vista la caratura dell’avversario, ben diversa è stata la sua prova contro il Real Madrid.

Preso in consegna da Lucas Vasquez, l’americano ha spesso vinto il duello con il diretto avversario, puntando il fondo e andando a cercare il passaggio per il rimorchio della mezzala. E poi dribbling mai banali, giocate a muro per i compagni e una spiccata propensione al farsi dare il pallone tra i piedi, segno di grande personalità.

Captain America è sbarcato in rossonero con la voglia dei grandi di rimettersi in gioco e sta facendo vedere questa sua propensione sul campo. Scelto come frontman della tournée, visto il grandissimo seguito che ha negli Stati Uniti, Pulisic ha già fatto capire che il suo arrivo può essere un upgrade rispetto a ciò che Pioli aveva (e attualmente ha ancora) a disposizione sulle fasce, specie quella destra dove giocherà domani contro la Juventus, visto che l’idea dell’allenatore è quella di mandare in campo la formazione titolare dall’inizio, per poi operare con i cambi. Pulisic rappresenta un nuovo inizio, con Pioli che non ha perso quella dose di fantasia e imprevedibilità che poteva dare Brahim Diaz, ma ha messo nel suo motore - anche se a livello potenziale - quei gol e quegli assist che mancavano e che al Milan, dalla fascia, venivano portati in dote solo da Rafael Leao.

