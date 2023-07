Musah, gran voglia di Milan: prosegue la trattativa col Valencia

Il classe 2002, anche lui membro della nazionale degli Stati Uniti come Christian Pulisic ma di passaporto italiano il che renderebbe ancora libero lo slot per un ulteriore acquisto extracomunitario, attende sviluppi dalla contrattazione con i due club, ma il Valencia – per il momento – sta tenendo botta e non vuole accettare la proposta da 20 milioni complessivi, chiedendone almeno 25. Il Milan attende, forte anche dell’accordo con il giocatore, e spera che Peter Lim, alla lunga, possa mollare il colpo visto che sul giocatore non si sta scatenando quell’asta che il patron degli spagnoli avrebbe voluto e quindi il tempo potrebbe giocare a favore del Milan. E non è da escludere che la trattativa possa subire un’accelerazione nel corso della prossima settimana, quando a Milano sarà di nuovo operativo Giorgio Furlani, che è attualmente negli Stati Uniti con la squadra.

Il Milan cerca il vice Theo

Poi il Milan passerà al vice Theo Hernandez, ma questo slot verrà occupato solo nel momento in cui Fode Ballo-Touré lascerà Milanello. Il Milan ha l’accordo di base con il Fulham per 4 milioni per il cartellino, ma il giocatore tentenna perché non ha la certezza del posto da titolare. L’alternativa, ad oggi, è il Bologna che però propone un prestito con diritto di riscatto, mentre il Milan vorrebbe l’obbligo. In uscita c’è anche Ante Rebic. Il Besiktas lo vuole e i due club stanno lavorando su un prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo. Il nodo da sciogliere è quello legato allo stipendio: il club turco vorrebbe che una buona parte venisse pagata dal Milan mentre da via Aldo Rossi spingono che il salario di Rebic sia totalmente a carico del Besiktas. Su Yacine Adli c’è stata una richiesta di informazioni dal Lille ma anche altri club di Ligue 1 hanno fatto dei sondaggi. Se dovesse partire Lorenzo Colombo, il Milan andrebbe a prendere un attaccante giovane da inserire alle spalle di Giroud e Okafor. Nei radar milanisti è finito Alejo Veliz (sul quale c’è anche il Torino) del Rosario Central. Il suo agente è a Milano e non è da escludere una visita in sede da Moncada e D’Ottavio per parlare del suo assistito. La valutazione del giocatore parte da 6 milioni. Dall’Argentina hanno rifatto il nome di Lucas Beltran (che ha passaporto italiano).