Mazzocchi, il Milan vuole bruciare il Torino: il problema è Ballo-Touré

Una poltrona per quattro, o forse cinque. Il Milan guarda alla batteria dei terzini come uno dei prossimi step da completare, ma il tutto è momentaneamente bloccato da Fode Ballo-Touré. Il terzino senegalese ha rifiutato la proposta del Fulham, che aveva trovato l’accordo con il Milan sulla base di 4 milioni per il cartellino, e attende altre proposte che lo possano soddisfare maggiormente. Il Bologna rimane una candidata, ma dovrà inserire l’obbligo di riscatto alla richiesta di prestito avanzata al Milan. Nel momento in cui i rossoneri riusciranno a far uscire Ballo-Touré, andranno ad affondare il colpo per un terzino che non sarà necessariamente un vice Theo Hernandez. Dipenderà dai fattori economici che saranno più congeniali ai parametri milanisti e che potranno soddisfare le società detentrici dei cartellini. I nomi sulla lista sono diversi. Si va da Calafiori del Basilea a Rogerio del Sassuolo, passando per Matteo Ruggeri dell’Atalanta (tutti terzini sinistri puri, mancini di piede) fino ad arrivare a Pasquale Mazzocchi della Salernitana, oggetto di un inizio di assalto da parte della dirigenza rossonera negli ultimi due giorni. Su quest’ultimo c’è la forte concorrenza del Torino, con Juric che ne gradisce la capacità di giocare sia a destra sia a sinistra (Ivan lo vede sulla corsia mancina, in ottica granata). L’entrata in scena del Milan, ormai acclarata, potrebbe cambiare le carte, visti gli ottimi rapporti con la Salernitana. In più il Toro, se non riuscirà a vendere Singo - altro nome accostato ai rossoneri soltanto per la fascia destra, però, con Florenzi eventualmente dirottato a sinistra -, quasi certamente non potrà affondare il colpo per Mazzocchi a breve. Insomma, è una corsa contro il tempo a chi vende prima i propri esuberi, tra Ballo-Touré e Singo. Al Milan interessa Mazzocchi, al di là delle sue qualità tecniche di esterno difensivo di spinta, anche perché può giocare sia a destra sia a sinistra, a differenza di Singo.