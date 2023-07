Milan, mercato in uscita: per De Ketelaere 28 milioni possono bastare

La rivoluzione del centrocampo operata dal Milan se da un lato ha visto l’entrata di giocatori come Loftus-Cheek, Rijnders e presto Musah, dall’altro ha visto l’epurazione di una specifica figura che evidentemente, per le novità tattiche che verranno introdotte, non serve più: il giovane trequartista. Via Brahim Diaz, non riscattato dopo due stagioni da protagonista. Via Adli, che sta per salutare. Ma, nelle intenzioni del club, via anche Charles De Ketelaere, che solo un anno fa era stato il grande colpo del mercato estivo. Giovane (come anche Adli e Diaz, del resto) e talentuoso almeno per quello che si era visto al Club Bruges, c’era già chi all’arrivo gli aveva appiccicato la scomodissima etichetta di nuovo Kakà. Del resto il costo del giocatore era quello di una merce pregiata: De Ketelaere è stato pagato 35 milioni. Peccato che il belga non abbia mai saputo essere all’altezza delle attese. Tra campionato e coppe 40 presenze da milanista in stagione (molte come subentrante, è vero), ma senza mai andare a segno e soprattutto senza mai esibirsi in una prestazione degna di essere ricordata. Si sperava, per rilanciarlo e per vedere se magari cambiare aria gli facesse meglio, che potesse trovare nuovo slancio all’Europeo Under 21 con il Belgio. Invece, pure lì, altro flop. Al momento del ritorno in gruppo agli ordini di Pioli, molto è cambiato, ma non De Ketelaere. Che anche nelle prime uscite stagionali ha ripreso esattamente come tutti lo ricordavamo. Trotterellante, compassato, senza mordente. La scintilla non si sprigiona e a questo punto il Milan non è più disposto ad aspettare.