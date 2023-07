Milan, c’è anche Musah: nuovo colpo mercato per Pioli

Altro colpo di mercato per il Milan in questa sessione estiva. Il club rossonero ha infatti chiuso l'affare Yunush Musah con il Valencia . Il Milan e il club spagnolo hanno sistemato gli ultimi dettagli per il trasferimento del giocatore a Milano.

Mercato Milan, Musah in arrivo

La società rossonera di Serie A ha convinto gli spagnoli aggiungendo un milione di bonus per il trasferimento, rispetto all'offerta di 20 milioni fissi recapitata agli spagnoli lo scorso venerdì. Martedì 1 agosto è previsto l'arrivo di Musah a Milano mentre mercoledì il giocatore effettuera le visite mediche. L'ormai ex Valencia ha collezionato 37 presenze in tutte le competizioni, nella scorsa stagione, con la maglia degli spagnoli e ha partecipato al Mondiale in Qatar con la nazionale degli Stati Uniti.