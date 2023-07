Besiktas, Rebic e il siparietto coi giornalisti turchi: "Parlo italiano?"

L' Italia è, però, presente ancora nei pensieri e soprattutto nelle parole di Rebic che ha interrotto i cronisti presenti per chiedere: "Volete che parli italiano o inglese?" . Rebic ha provato a concentrarsi sull'inglese ma, quasi per riflesso naturale e inconsapevole, ha reso le sue prime dichiarazioni da calciatore del Besiktas prevalentemente in italiano.

Rebic, voglia matta di Besiktas: ha scelto la maglia numero 7

Prima di essere intervistato Rebic ha partecipato a una sorta di rituale dei tifosi del Besiktas portando un dito al naso come per zittire tutti per poi dargli il via libera in sfernati cori a lui inneggianti: "Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di cominciare. Voglio incontrare i miei compagni e l'allenatore il prima possibile. Indosserò la maglia numero 7. Ho parlato con Vida prima di venire qui" ha spiegato Rebic prima di salire a bordo dell'auto che lo ha portato via dall'aeroporto tra due ali di folla.