Milan, 70 milioni di motivi per vendere. E De Ketelaere...

MILANO - Dopo aver investito 110 milioni (bonus esclusi) sul mercato in entrata, frutto del riutilizzo totale dei soldi incassati dalla cessione di Sandro Tonali al Newcastle - e non solo -, il Milan è al lavoro per sfoltire la rosa a disposizione di Stefano Pioli, anche se vendere non è mai facile. Ante Rebic ha aperto il canale d’uscita passando al Besiktas, con il club turco che vuole Junior Messias (sul quale rimane vivo l’interesse del Torino) ed è al lavoro per trovare la quadra economica con il Milan. Ma, oltre a loro, ci sono altri giocatori che potrebbero dover chiudere i loro trolley per volare altrove. Almeno è quello che spera di fare il Milan entro la fine del mercato, con lo scopo di alleggerire la squadra di calciatori che sono finiti si margini delle scelte di Pioli e che, di conseguenza, si sono trasformati in zavorre economiche per il club. Tra ingaggi al lordo e cartellini, se tutti dovessero andare via, il Milan potrebbe arrivare a circa 70 milioni, con la possibilità di reinvestire parte di questa cifra per cesellare ulteriormente la squadra.