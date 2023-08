Milan, duello mercato per il ruolo di terzino: è sfida Calafiori-Mazzocchi

MILANO - Ci vediamo tutti quanti a Milanello. Lo dicono come due amici qualunque che hanno preso l’aereo dagli Stati Uniti e si rivedranno in Italia. Uno è Yunus Musah , ottavo colpo dell’estate rossonera. Che ieri è salito a Carnago per il primissimo allenamento da milanista. Da solo, perché il resto della truppa di Pioli riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti.

Così Musah avrà l’occasione di ritrovare l’amico (e connazionale) Pulisic, con il quale si è scambiato una videochiamata social per la gioia degli account milanisti. La reunion degli americani ha sicuramente il suo fascino e un appeal mediatico importante (soprattutto vista dal pubblico d’Oltreoceano) ma in realtà saranno due le presentazioni da fare. Perché oltre a Musah ci sarà anche Samuel Chukwueze che più o meno dal 28 luglio, giorno successivo all’ufficialità del suo acquisto, sta attendendo di incrociare i nuovi compagni (quando lui è arrivato a Milano, i rossoneri erano già in tournée). In questi giorni si è allenato da solo, ma da oggi sia lui che Musah si inseriranno nel primo allenamento al completo di questo Milan. Che ha come prossimo impegno la sfida per sollevare il Trofeo Berlusconi contro il Monza, di martedì sera - mentre domani alle ore 14.30, sempre presso il centro sportivo di Milanello si terrà la conferenza stampa di presentazione di Noah Okafor.

Milan, le prossime mosse sul mercato

Intanto il Milan sul fronte mercato sta ultimando il completamento della rosa, passando però prima dalle cessioni. È arrivata ieri l’ufficialità del prestito per il portiere Devis Vasquez allo Sheffield Wednesday. Fra oggi e domani è atteso il sì di De Ketelaere all’Atalanta. Rimangono in uscita Adli, che interessa alla Salernitana, Messias in bilico tra Toro e Besiktas, Origi, Caldara, Lazetic e Ballo-Touré - pure Saelemaekers non è sicuro di rimanere per la prossima stagione e se arrivassero delle offerte interessanti il Milan le ascolterà. Proprio per sostituire Ballo-Touré il Milan sta cercando un terzino sinistro, con i nomi di Calafiori del Basilea e Mazzocchi della Salernitana sempre caldi. Al capitolo entrate va anche cercato un profilo di difensore centrale che andrà a coprire il posto lasciato vacante dall’uscita di Gabbia. Arriverà

anche un centrocampista che possa essere una valida alternativa a Krunic. I nomi caldi sono Dominguez e Schouten del Bologna, oltre a quello del giovane figlio d’arte Federico Redondo, figlio di Fernando e capitano dell’Under 20 argentina.