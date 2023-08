Il cantiere Milan e il ruolo di Pioli tra rivoluzione e gli allarmi Usa

Fatti gli acquisti, ora bisogna fare il Milan . Stefano Pioli ha due settimane di tempo per assemblare la squadra che ha vissuto una vera rivoluzione in questa campagna acquisti con ben otto innesti completati finora (e qualcuno potrebbe ancora aggiungersi prima della fine della sessione estiva): Sportiello , Reijnders , Musah , Loftus-Cheek , Pulisic , Okafor , Romero e Chukwueze . Al netto delle scelte che farà l’allenatore in occasione di ogni impegno, è già possibile dire che si tratta di almeno 5/6 nuovi titolari: metà squadra. Ecco perché le prossime due settimane saranno fondamentali per assemblare questo nuovo collettivo. Oggi la squadra tornerà al lavoro a Milanello dopo due giorni di riposo concessi da Pioli al rientro dalla tournée americana. Proprio la fase di preparazione negli Stati Uniti ha fatto capire che la squadra ha ancora bisogno di rodaggio. Le tre amichevoli disputate al di là dell’Atlantico hanno fornito indicazioni in chiaroscuro . Sono arrivate tre sconfitte con Real Madrid, Juventus (con i bianconeri ai calci di rigore) e Barcellona. I dubbi principali sono stati sollevati da alcuni meccanismi difensivi, quindi relativi al reparto non toccato dalla girandola di colpi in entrata. È vero che i risultati dei test estivi valgono fino a un certo punto, ma rappresentano comunque la spia della necessità di un lavoro significativo da svolgere nelle prossime due settimane prima del debutto in campionato, in programma a Bologna nel posticipo serale di lunedì 21 agosto.

Milan, i prossimi test per la squadra

Pioli avrà a disposizione ancora quattro amichevoli prima della gara al Dall’Ara: con il Monza martedì sera al Brianteo U-Power, con il Trento a Milanello il giorno dopo (vista la tempistica sarà un appuntamento soprattutto per chi ha giocato poco con i brianzoli), con campioni nazionali tunisini dell’Etoile du Sahel il 12 agosto ancora a Milanello, infine con il Novara il giorno successivo sempre sui campi del centro sportivo di Carnago. Queste due settimane di allenamenti e test serviranno soprattutto a vedere all’opera i rinforzi che non sono ancora stati utilizzati in partita, a partire dagli ultimi arrivati Musah e Chukwueze, che hanno firmato quando la squadra era già partita per gli Stati Uniti. Il centrocampista statunitense e l’ala nigeriana cominceranno proprio oggi a lavorare insieme con i compagni a Milanello dopo aver vissuto i primi giorni in rossonero lontano dal gruppo. È atteso ai primi minuti in partita anche Okafor che aveva raggiunto i compagni negli Stati Uniti, ma senza scendere in campo nelle amichevoli dal momento che doveva ancora seguire un programma personalizzato. Sono tutte indicazioni che obbligano Pioli a un’agenda di costruzione di una nuova struttura calcistica in tempi brevi. Non solo per i tanti interpreti da inserire, ma anche per la novità tattica del 4-3-3, sempre più spartito principale rispetto al 4-2-3-1 degli anni scorsi. Senza dimenticare le separazioni con elementi cruciali del gruppo dell’ultimo triennio: Tonali, Ibrahimovic e Maldini. In quindici giorni bisogna trovare un nuovo equilibrio.