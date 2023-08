De Roon al Milan è l’ultima idea se Krunic se ne va: tutti i dettagli

La rivoluzione del Milan a centrocampo, tattica e nei volti, non è finita e nella ricerca di un perno centrale alla Van Bommel per il 4-3-3 di Pioli , oltre a Nico Dominguez del Bologna , è entrato anche l’esperto Marten de Roon dell’Atalanta. Ma andiamo con ordine. Sono usciti Tonali, Bakayoko e Vranckx , mentre Bennacer è fuori per infortunio almeno fi no a dicembre; sono invece arrivati Loftus-Cheek, Reijnders e Musah . La costante con la passata stagione è rappresenta da Krunic, utilizzato da Pioli come play basso, ma non è scontato che il bosniaco resti.

Milan, Krunic titolare non cedibile

Perché Krunic, per Pioli, è un titolare e dunque non cedibile. Ma - Tonali docet - quello che oggi non è in vendita, domani può diventarlo. Dunque, bisognerà capire cosa accadrà nei prossimi giorni, se Krunic presserà per andare via e soprattutto se il club turco si avvicinerà alla richieste rossonere. Il Milan, ovviamente, non rimarrà a guardare anche perché Furlani, Moncada e D’Ottavio stanno già cercando da giorni un centrocampista in grado di alternarsi proprio con Krunic. E qui entrano in gioco i centrocampisti di Bologna e Atalanta. Dominguez piace molto - così come Schouten, ma intoccabile per Thiago Motta -, ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di 15 milioni (ed è corteggiato dal... Fenerbahçe). L'ultima idea, venuta fuori nei discorsi dell'ultima settimana con l'Atalanta per De Ketelaere - che ha detto sì, fra oggi e domani partenza per Bergamo - è De Roon. Pure lui in scadenza 2024, è un profi lo per età diverso da quelli fi nora valutati dal Milan, ma ha costi accessibili ed è ritenuto un elemento funzionale per le rotazioni, un'alternativa pronta con esperienza in Italia e in Europa.

Mercato Milan, bloccato Calafiori

Serviranno anche due innesti per rinforzare le seconde linee difensive, un centrale e un terzino sinistro quando partirà Ballo-Tourè (fi nito nel mirino del Werder Brema che però ha off erto solo 3 milioni, i rossoneri ne vorrebbero almeno 4). Per la fascia l’obiettivo principale è Calafiori del Basilea e ci sarebbe già un accordo verbale col club svizzero per un prestito con diritto. Sullo sfondo resta Mazzocchi della Salernitana, mentre in questa preparazione estiva è stato apprezzato il 2005 Bartesaghi: non è da escludere una sua promozione in prima squadra.