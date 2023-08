Giroud è ancora solo: l’identikit porta a un centravanti di prospettiva

In base ai ricavi di queste operazioni in uscita sarà possibile capire quale centravanti potrà essere aggregato al gruppo a Milanello prima della fine del mercato estivo. La strategia è già in agenda da qualche giorno: l’obiettivo sarebbe un attaccante giovane, più che uno già in là con gli anni. Ma fino a quando non saranno completati i trasferimenti di chi non viene considerato più utile alla causa rossonera è impossibile procedere.

Calciomercato Milan, le cessioni

La situazione riguarda soprattutto le negoziazioni in stallo per Ballo-Touré, Adli e Origi. In particolare ha un suo peso l’ingaggio del bomber belga, pari a 4 milioni a stagione (oltre 5 al lordo per il club). Uno stipendio che non agevola l’interesse di papabili acquirenti, a maggior ragione dopo una stagione molto deludente dell’ex Liverpool. Finora si sarebbero fatti avanti West Ham e i soliti club sauditi. Ma senza produrre effetti. Il Milan ha sbloccato il passaggio di Messias al Genoa. E sta continuando ad attendere la fumata bianca per De Keteleare all’Atalanta. Le altre situazioni, invece, sembrano in stand by al momento.

