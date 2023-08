Milan, Pellegrino è in dirittura d'arrivo: presidente Platense a Milano

La richiesta degli argentini è di 8 milioni mentre il Milan non vuole andare oltre i 5-6 milioni più una percentuale

sulla futura rivendita. Il giocatore attende, avendo già dato il suo ok al Milan, ma la sensazione è che si cercherà di chiudere entro lunedì-martedì per permettere a Pellegrino di sbarcare a Milano il prima possibile per effettuare le visite mediche. Il calendario dei rossoneri è ben scandito e contestualmente a Pellegrino, si sta portando avanti la questione relativa all’attaccante.

Milan, la questione attaccante

Lorenzo Colombo, da ieri pomeriggio, è più vicino al Monza. C’è stato un incontro tra i suoi agenti - Giuseppe Riso e

Marianna Meccacci - dove si è parlato delle varie opzioni visto che su Colombo ci sono anche Genoa e Cagliari. Il Monza, però, è passato in pole position e si tratta sulla base di un prestito. Prima, però, ci sarà il rinnovo dell’attaccante con il Milan. Uscito Colombo, ecco che la dirigenza milanista affonderà per una nuova punta centrale. Armando

Broja del Chelsea è sempre stato un pallino di Moncada così come piace Hugo Ekitike del Paris Saint-Germain. Ma occhio anche a un nome a sorpresa che non è ancora emerso all’interno delle cronache di mercato milaniste (mentre viene continuamente smentita la possibilità che il Milan possa bussare alla porta del Chelsea per Lukaku. Taremi rimane nei radar). Su Broja si devono registrare le parole di Mauricio Pochettino, manager dei blues: «Penso che non

possiamo dimenticarlo, non possiamo stopparlo qui e introdurre qualche profilo di giocatore che possa fermare la sua crescita. Crediamo davvero in lui, lo conosciamo molto bene. Può essere un attaccante davvero importante per il Chelsea e dobbiamo stare attenti».