Taremi, gli occhi del Milan. Ma il Porto chiede troppo

Il tema di un nuovo attaccante per il Milan ha continuato e continuerà a tenere banco nel corso dei prossimi giorni. Di ieri, secondo il portale portoghese “O Jogo”, il ritorno dei rossoneri su Mehdi Taremi con un’offerta da 15 milioni più 3 di bonus a fronte di una richiesta più alta da parte del Porto che, tuttavia, rischia di perdere il centravanti iraniano a parametro zero il prossimo anno se non troverà un accordo per il rinnovo.

Da Casa Milan fanno capire come sia molto complicato, ma la realtà dei fatti è che il club ci proverà fino all'ultimo senza andare oltre la cifra stabilita. Ed è anche per questo motivo che il passaggio di Lorenzo Colombo al Monza, con la formula del prestito, è attualmente bloccato. Il Milan non vuole spendere tanto per spendere e se non ci sarà un’occasione di mercato vera, che rientri nei parametri economici del club, rimarrà con Olivier Giroud, Noah Okafor e Colombo nel reparto delle prime punte.

Mercato Milan, gli ultimi aggiornamenti

Ieri sera, durante la partita con il Torino, erano presenti a San Siro degli emissari del Lione. L’obiettivo? Rade Krunic. Nonostante dalla Turchia continuino a parlare di un Fenerbahce che ancora non ha mollato la presa (ma non ha mai palesato un’offerta soddisfacente al Milan), ecco che è emerso l’interessamento del club francese per Krunic che, in questo momento, sta ricoprendo il ruolo di playmaker difensivo nel 4-3-3 di Stefano Pioli. Se il Lione dovesse arrivare con la giusta offerta (ovvero almeno 12 milioni), il Milan potrebbe riaccendere i suoi fari su Nico Dominguez del Bologna, che ancora non ha sottoscritto il rinnovo di contratto e che rappresenta un profilo gradito.

Nelle passate ore, poi, c’è stato un accostamento proprio del Bologna ad Alexis Saelemaekers. Il laterale belga è finito ai margini delle scelte di Pioli (anche ieri sera non convocato dopo l’esclusione di lunedì al Dall’Ara) e sembrava aver dato apertura al Betis Siviglia anche se avrebbe voluto una proposta dalla Premier League, ma gli andalusi non si sono fatti vivi con una proposta ufficiale. Fode Ballo-Touré, infine, sembra aver dato il suo benestare al passaggio al Werder Brema, ma qui c’è un po’ il gioco delle parti, visto che dal lato del giocatore sostengono che sia il Milan a non aver accettato le proposte arrivate mentre sul versante societario arrivano secche smentite su questa ipotesi, facendo notare come sia stato il giocatore - ad esempio - a far saltare l’opzione Fulham.