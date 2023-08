Taremi difficile, il Milan ci prova. Nessuna offerta per Krunic

MILANO - Sono ultimi giorni di mercato dalla difficile decriptazione in casa Milan . Perché se da un lato filtra l’idea che non ci saranno movimenti in attacco, dall’altro arrivano costantemente indiscrezioni secondo le quali i rossoneri proveranno fino all’ultimo giorno di mercato a prendere Mehdi Taremi dal Porto . L’attaccante iraniano piace molto a Stefano Pioli e sarebbe un tassello importante da inserire all’interno dello scacchiere milanista, ma le difficoltà non sono di poco conto e hanno a che fare con il presidente del Porto, l’irremovibile Pinto da Costa che, pur sapendo di avere un giocatore che va a scadenza di contratto il 30 giugno 2024, vuole massimizzare una eventuale cessione in questa sessione.

Il Milan non vorrebbe andare oltre i 18 milioni complessivi (15 di base fissa più 3 di bonus) mentre il club portoghese ne vuole almeno 25. Le parti, nonostante le smentite di rito, lavorano per capire se si potrà arrivare a un accordo ed è per questo motivo che il passaggio in prestito di Lorenzo Colombo al Monza è bloccato. Palladino e Galliani, in diverse interviste, hanno confermato il forte gradimento per il 2002 rossonero (rimasto in panchina anche contro il Torino), ma senza l’ingresso di una prima punta, il suo passaggio in Brianza non potrà essere reso operativo.