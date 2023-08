Milan, affondo per Taremi: adesso la palla è del Porto

MILANO - Un summit in videoconferenza per cercare di trovare una quadra e la giornata di oggi che sembra essere quella decisiva per Mehdi Taremi al Milan . Ieri sera le due dirigenze si sono viste nuovamente, seppur a distanza, per cercare di trovare un accordo sul prezzo del cartellino dell’attaccante iraniano, con il club rossonero che ha avanzato una proposta ufficiale da 15 milioni più bonus. Il Porto - che ne chiede 20 di base - si è preso la notte per decidere e oggi darà una risposta definitiva. Il Milan aveva già cercato Taremi attorno alla metà di luglio, quando arrivò a offrire 20 milioni che vennero rimandati al mittente e che portarono i rossoneri a virare su Samuel Chukwueze per occupare quello che, in quel momento, era il secondo e ultimo slot riservato agli extracomunitari.

Poi, l’equiparazione dello status dei giocatori britannici a quello dei comunitari ha permesso di aprire una nuova casella, visto che il tesseramento di Loftus-Cheek veniva assorbito dalla nuova norma. E il Milan, nel corso delle settimane successive, ha agito sempre e solo su profili comunitari, lasciando quello spazio libero per un innesto dell’ultimo minuto, che Pioli ha voluto fosse Mehdi Taremi.

Milan, Taremi è l'ideale

L’iraniano è considerato il centravanti ideale per avviare la fase di avvicendamento con Olivier Giroud per poi andare, nell’estate 2024, a intervenire in maniera pesante in quella posizione con un investimento di una certa caratura (piace sempre Jonathan David del Lille). Taremi, che ha avuto un avvio di campionato non particolarmente positivo con il Porto tanto da attirare su di sé le ire dei tifosi dei “Dragoni” che lo hanno invitato sui social ad andarsene al Milan, di base ha un principio d’accordo con Furlani, Moncada e D’Ottavio, ma la resistenza maggiore del Porto è dovuta all’inquietudine di Sergio Conceiçao, che ha detto chiaramente alla dirigenza che, dopo le partenze di Otavio all’Al-Nassr per 60 milioni e l’uscita, a parametro zero, di Uribe al Al-Raed, non vorrebbe perdere anche un terzo elemento fondamentale della sua formazione titolare.