Taremi, volata Milan: obbligatorio chiudere oggi

Quella di ieri è stata una giornata lunga, ricca di colpi di scena e anche di fasi di tensione tra le parti, come quando i portoghesi hanno risposto alla pec ufficiale del Milan con l’offerta economica da 15 milioni più 3 di bonus con un cambio delle condizioni sulle modalità di pagamento della parte fissa e una rivisitazione dei bonus. Una situazione che ha dato non poco fastidio a Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio, che sono rimasti freddi e lucidi nel tentativo di trovare una nuova soluzione. Infatti le parti si sono tenute in stretto contatto anche nelle ore notturne e in mattinata ci saranno dei nuovi summit per arrivare al dunque. Anche perché il Milan ha la necessità di chiudere entro la tarda mattinata-primissimo pomeriggio tutta l’operazione per avviare le pratiche relative al tesseramento di un calciatore extracomunitario che sono più lunghe rispetto a quelle di un giocatore comunitario.

Milan-Taremi, c'è l'accordo

Taremi ha l’accordo con il Milan per un triennale da 3 milioni a stagione e spera di poter decollare il prima possibile da Oporto per recarsi a Milano a sostenere le visite mediche. È la sua volontà così come è emersa la volontà dei club di non far saltare la trattativa, ma ora è una questione di tempo per stare nei tempi delle procedure burocratiche. Il Porto ha provato a giocare con la pazienza del Milan, cercando di ottenere pagamenti più sostanziosi e meno dilazionati nel tempo e bonus più facilmente attivabili. Il tutto, lo ricordiamo, per un calciatore che andrà a scadenza il 30 giugno 2024 e che il Milan terrebbe in considerazione sia per gennaio - a cifre ancora più basse per il cartellino - sia eventualmente per la prossima estate, quando potrebbe prenderlo a parametro zero. A guardare il tutto, con estremo interesse ma pure con picchi di umano nervosismo, anche il Monza che aspetta che Taremi diventi un giocatore del Milan per prendere in prestito Lorenzo Colombo.

Il ragazzo, che sta pregustando la possibilità da titolare agli ordini di Palladino, non ha fatto minuti con Bologna e Torino proprio per questioni di mercato e ieri sera, davanti ai rallentamenti su Taremi, era segnalato nervoso così come era nervoso lo stesso Galliani, che si vede spettatore impotente di uno scenario che, se naufragasse, priverebbe il Monza di un attaccante sucui fa affidamento, costringendolo a dover trovare una soluzione in fretta, dopo aver autorizzato il passaggio di Andrea Petagna al Cagliari. La mattinata odierna, dunque, sarà molto calda sull’asse Milano-Oporto e, di riflesso, in quel di Monza, per chiudere una triangolazione importante, con buona pace di Sergio Conceiçao, allenatore del Porto, che anche ieri ha fatto il diavolo a quattro contro la cessione di Taremi provando a fare leva su una parte del board che insieme al presidente Pinto da Costa prende le decisioni. Dentro o fuori, oggi è il giorno di Taremi.