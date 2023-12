Maignan, il Milan trema: "Una big d'Europa pronta all'affondo"

"Su Maignan gli occhi del Bayern Monaco"

Che il rendimento di Maignan sia di altissimo livello se ne sono accorti anche in Europa. E infatti, secondo quanto riportato da Sky Deutschland, a mettere gli occhi sul portiere (il cui contratto scadrà il 30 giugno 2026) sarebbe stato il Bayern Monaco. L'emittente spiega come i bavaresi si stiano guardando attorno per il ruolo di estremo difensore. D'altronde Manuel Neuer il prossimo marzo compirà 38 anni, ed è reduce da problemi fisici che, col tempo, sono diventati più frequenti. Ma il numero 16 del Milan, che comunque rappresenterebbe una delle prime scelta del club tedesco, non sarebbe l'unico profilo attenzionato. Sul taccuino del Bayern sarebbe finito anche Gregor Kobel, in forza al Borussia Dortmund. Un'altra ipotesi porterebbe a Alexander Nubel, portiere in prestito allo Stoccarda ma di proprietà proprio dei bavaresi. Intanto il Milan seguirebbe diversi profili per la porta: tra questi, secondo quanto riportato in Spagna, anche Juan Miranda, che potrebbe lasciare il Betis a gennaio. Il portiere spagnolo è in scadenza, e potrebbe partire nella sessione invernale di mercato per una cifra di circa 4 milioni di euro (la metà andrebbe al Barcellona, essendoci nel contratto di Miranda una percentuale sulla futura rivendita da destinare ai blaugrana).