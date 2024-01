Terracciano, sempre più Milan: intesa di massima con il Verona

Il Milan ha messo le mani su Filippo Terracciano . Ieri è stata la giornata decisiva per rompere le ultime resistenze dell’Hellas Verona, che originariamente chiedeva 7 milioni bonus inclusi, con il Milan che l’ha spuntata sui 4 più uno di bonus e una percentuale bassa (si parla del 10%) sull’eventuale futura rivendita del jolly classe 2003. Un innesto che andrà a rimpolpare le fasce, specie quelle difensive, e che si concretizzerà nel corso della prossima settimana A testimonianza di come non tutto sia ancora definito c’è la convocazione di Terracciano, da parte di Baroni, per il lunch match odierno contro l’Inter. Non è dunque da escludere che le prossime ore siano quelle decisive per mettere le cifre nero su bianco, con il Milan che potrebbe anche riuscire ad abbassare ancora qualcosa nella parte fissa dell’operazione che, in ogni caso, è vicinissima alla conclusione. Per Pioli, inoltre, sarà una sorta di ritorno al passato giacché il papà di Filippo, Antonio Terracciano, ha giocato tre stagioni assieme all’allenatore rossonero Stefano Pioli: due al Verona, in Serie A, e una al Fiorenzuola in Serie C1, in provincia di Piacenza.

Il mercato del Milan

Dopo Matteo Gabbia, che sarà a disposizione per la partita di domani alle 12.30 contro l’Empoli al Castellani, il Milan è prossimo a un nuovo innesto “azzurro” nella sua prima squadra dove vorrebbe approdare anche Lilian Brassier. Il difensore del Brest, così come l’attaccante colombiano dell’Aston Villa Duran, spingono per vestire la maglia del Milan, ma i due club non aprono alla loro partenza in prestito con diritto di riscatto. In più Duran, da extracomunitario, andrebbe a occupare l’ultimo slot disponibile in questa stagione per il Milan che, a sua volta, sta attendendo la scelta definitiva di Matija Popovic, classe 2005, che ancora non ha firmato con i rossoneri. Essendo serbo, in caso di decisione positiva, prenderebbe lo slot da extracomunitario e addio altri innesti non comunitari a meno che questi non arrivino dai campionati italiani. Il Milan, nei prossimi mesi, deciderà se esercitare l’opzione d’acquisto da 5 milioni su Alex Jimenez. Il terzino spagnolo, arrivato in estate dal Real Madrid, ha impressionato tutti contro il Cagliari e anche a Milanello ne dicono un gran bene. Il Real, però, potrà riportarlo a casa sia nell’estate 2025 sia in quella 2026 in base alla sua crescita, pagando una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni. E non è da escludere che Jimenez, in questa seconda parte di stagione, non diventi parte integrante della prima squadra. Il Como ha chiesto Romero in prestito.