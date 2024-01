Milan, caccia allo svincolato: con Kelly spunta Adarabioyo

Una settimana. Mancano otto giorni alla chiusura del mercato e il Milan sta cercando di stringere il cerchio sul difensore centrale da consegnare a Stefano Pioli. Perché il tecnico, nonostante nelle ultime gare siano arrivate risposte importanti da Kjaer e dal rientrante Gabbia, si aspetta un rinforzo in un reparto orfano ormai da troppo tempo di Thiaw, Tomori e Kalulu (il tedesco dovrebbe essere il primo a tornare in campo, non prima però di metà febbraio). Anzi, fosse per Pioli lui si aspetterebbe anche un rinforzo a centrocampo dove è partito Krunic e si è infortunato Pobega; con Bennacer in Coppa d’Africa e fermo comunque da alcuni giorni per un affaticamento muscolare. Furlani, Moncada e D’Ottavio da settimane stanno vagliando diverse ipotesi, sono stati fatti sondaggi su più difensori, ma in molti casi non sono arrivate le aperture necessarie, su tutti ovviamente Buongiorno del Torino, giocatore sul quale il Milan avrebbe ragionato su un investimento importante, distante però dalle richieste di Cairo che non ha comunque mai aperto alla cessione. Sono circolati tanti nomi, da Kiwior dell’Arsenal - ma i Gunners non hanno mai aperto al prestito - a Lenglet dell’Aston Villa, ma di proprietà del Barcellona e con un ingaggio molto alto.