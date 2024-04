Giroud si gira per l'ultima volta e saluta il Milan: futuro in Usa

MILANO - Il derby è stata la partita che ha fatto entrare Olivier Giroud nei cuori di tutti i milanisti, ma quello di due sere fa è stato anche l’ultimo che ha giocato con la maglia numero nove del Milan sulle spalle, partendo dalla panchina e non incidendo nel tentativo di rimonta finale. Il centravanti francese è alle ultime battute con i colori rossoneri addosso, perché alla fine della stagione sarà un giocatore libero visto che il suo contratto non è stato ridiscusso dalle parti. La sua destinazione, come raccontato nel corso delle passate settimane, sarà la California e, in particolar modo, i Los Angeles FC con i quali c’è un accordo pressoché totale con un contratto e mezzo fino al dicembre 2025 (il francese non sarà alle Olimpiadi da fuoriquota per tuffarsi nella nuova realtà una volta terminati gli Europei).

Giroud, il retroscena Fabregas

A tal proposito conviene svelare un piccolo retroscena: a provare a scompaginare i piani aveva provveduto Cesc Fabregas, chiedendo all’amico di temporeggiare in attesa della promozione in A del Como. Una proposta inaspettata per Giroud, che sicuramente ha gradito, ma la decisione di chiudere la carriera negli Stati Uniti, anche per far fare una nuova esperienza di vita alla sua famiglia, è prevalsa nella mente dell’attaccante milanista, che sabato contro la Juventus dovrebbe ritrovare la titolarità al centro dell’attacco. Proprio lui che lo scorso anno, con un gol bellissimo di testa, decise l’ultimo incrocio allo Stadium tra le due squadre che ora distano cinque punti in classifica e si giocano il secondo posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della Supercoppa Italiana.

Fuori Calabria, Theo e Tomori

Il Milan ora deve chiudere bene l’annata e prendersi la posizione d’onore e per metterci sopra una sorta di ipoteca, deve uscire con punti dalla trasferta torinese. Pioli, però, dovrà reinventarsi la difesa visto che il giudice sportivo ha fermato per due turni Davide Calabria e per un turno Theo Hernandez, entrambi espulsi nel concitato finale del derby di lunedì, mentre Fikayo Tomori ha preso la quinta ammonizione di questa tornata e dovrà stare fermo ai box anche lui. Pioli dovrà dunque reinventarsi la difesa con Gabbia e Thiaw titolari in mezzo, mentre sulle fasce due le possibili combinazioni: la prima prevede Musah terzino destro con Florenzi a sinistra, mentre la seconda vedrebbe l’inserimento dall’inizio di Terracciano come terzino destro. Oggi verranno valutate le condizioni di Kjaer e non è nemmeno da escludere una difesa a tre.

