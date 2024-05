Sorpresa Milan, non solo Conceiçao: spunta il nuovo nome per la panchina

Milan, gli altri nomi per la panchina

Una volta libero, sarà scelto dal Milan? Non è ancora così scontato. Alle sue spalle resta Fonseca - che lascerà il Lille, ma ha in mano da tempo una ricca offerta dell’Olympique Marsiglia -, più indietro Van Bommel, in uscita dall'Anversa e legato a Ibrahimovic. Amorim, dopo aver vinto il campionato con lo Sporting, ha invece dichiarato di voler rimanere a Lisbona, togliendosi così dai giochi. Non va scartato Gallardo: l'argentino, oggi all'Al-Ittihad, ha fatto la storia sulla panchina del River Plate ed è un profilo gradito a Moncada. Il nome che invece vorrebbero i tifosi rimane quello di Antonio Conte, ma a Casa Milan continuano a non prenderlo concretamente in considerazione. Piuttosto non vanno escluse sorprese. L'attesa potrebbe anche significare vedere come si riempiranno certe panchine e chi resterà libero. Nomi? Thomas Tuchel e Maurizio Sarri, per esempio.