Milan, casting allenatore: tutto porta a Fonseca

Un allenatore che giochi con il 4-3-3 o il 4-2-3-1, che conosca il calcio italiano, che abbia già esperienza nella gestione settimanale del doppio impegno campionato-Champions League, che sia in grado di lavorare in team con la dirigenza e che abbia uno stile dentro e fuori dal campo . Questo, nel corso dei giorni, l’identikit emerso attorno al futuro allenatore del Milan che prenderà il posto di Stefano Pioli a partire dalla stagione 2024-25. Caratteristiche chiare, nette, precise, che denotano chiarezza nella scelta che sta per essere fatta dalla dirigenza del Milan, che dopo aver mollato Julen Lopetegui (che aveva creato una sommossa popolare tra i tifosi) ha scelto di stringersi in maniera ermetica sul nome del nuovo tecnico milanista.

Tutte le strade portano a Fonseca

Con il passare dei giorni, la rosa dei profili accostati o proposti al Milan ha perso via via diversi petali, con quello di Paulo Fonseca che è rimasto attaccato al gambo. E se si rileggono bene le indicazioni di inizio articolo, si denota come l’identikit possa portare effettivamente a lui. L’allenatore portoghese, però, ha dichiarato dopo l’ultima partita di campionato di non aver ancora preso una decisione finale sul suo futuro, il Lille è molto interessato a voler proseguire con lui il progetto tecnico ma c’è anche un importante corteggiamento da parte dell’Olympique Marsiglia, che da mesi sta apprezzando il lavoro di Fonseca: in tal senso decisivo sarà l’incontro tra l’allenatore e il Lille previsto settimana prossima. Si era sparsa anche la notizia relativa a un interessamento del Milan per Marcelo Gallardo, ex allenatore del River Plate oggi all’Al-ittihad in Arabia Saudita, ma seppur apprezzato dai dirigenti rossoneri, l’ex bandiera dei Millionarios non ha avuto contatti approfonditi con i rossoneri e ha sul piatto anche un forte interessamento del Siviglia.

Con il Milan nel cuore: non tramonta l'idea van Bommel

Mark van Bommel è un altro profilo che rispecchia le caratteristiche svelate, con il fattore aggiuntivo di essere un giocatore che entrò nei cuori della tifoseria milanista dopo lo scudetto del 2010-11 e la stagione seguente, dove diede l’addio al Milan con un’intervista strappalacrime, prima di Milan-Novara, rilasciata a Milan Channel. Appare ormai certo, invece, che il prossimo allenatore del Milan sarà uno straniero. Una situazione che non si verifica dalla stagione 2015-16, quando sulla panchina rossonera sedeva il compianto Sinisa Mihajlovic. In ogni caso, dalla società, non arriveranno comunicazioni dirette sul nome del prossimo allenatore fino alla fine del campionato, visto che in ballo c’è anche la questione contrattuale con Stefano Pioli, che ieri ha rivisto in gruppo Mike Maignan così come sono usciti dall'area medica sia Simon Kjaer sia Ruben Loftus-Cheek e si capirà nei prossimi allenamenti se saranno arruolatili per Torino o se guarderanno all'ultima di campionato con la Salernitana.