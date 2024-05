Pioli, la situazione: attende comunicazioni da parte del Milan

Come si suol dire in questi casi, bisogna fare i conti anche con l’oste. Ovvero Stefano Pioli che sabato scorso, dopo il rotondo successo contro il Cagliari, sul proprio futuro dichiarava: «Non so se sarà la mia ultima partita, non ho ancora incontrato il club e non so se lo faremo prima o dopo l'ultima partita del campionato. Vedremo...». Quell’incontro ancora non c’è stato. Nessuno della dirigenza in settimana ha convocato Pioli in sede per affrontare la questione. Pioli sa che la sua avventura al Milan è terminata, lo ha capito dopo l’eliminazione dall’Europa League e l’ennesimo derby perso, ma un conto è “annusare” l’aria, un altro è ricevere una comunicazione ufficiale da parte della società. Questa finora non è arrivata e la speranza - non difficile da comprendere - di Pioli è che questo faccia a faccia avvenga la prossima settimana prima di Milan-Salernitana, ovvero l’ultima partita di campionato a San Siro davanti ai suoi tifosi.