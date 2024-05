"Barcellona, Real o 175 milioni dall'Arabia": Milan, c'è la fila per Leao!

L'Al Hilal, in vista del prossimo Mondiale per Club, è pronto a fare follie pur di regalare a Jorge Jesus il connazionale Rafael Leao. Lo riporta "O Jogo" che rivela che sono già in corso dei contatti fra il club saudita e Antonio Leao, papà e rappresentante del giocatore, con l'intermediario Mario Rui legato alla famiglia reale che starebbe dando il suo contributo come già avvenuto per gli ingaggi di Neymar e Otavio. All'attaccante del Milan verrebbe proposto un ingaggio faraonico da 50 milioni di euro a stagione. Jesus, che ha lanciato Leao ai tempi dello Sporting, sarebbe più che felice di riabbracciare il suo pupillo e l'Al Hilal avrebbe fatto capire di non voler badare a spese.