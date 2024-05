Tiago Santos-Emerson Royal: la corsia è doppia. Ecco la priorità del Milan

Tra le priorità del mercato estivo del Milan ci sarà quella di prendere un nuovo terzino destro . Le indicazioni programmatiche sono abbastanza nette e tra le priorità c’è sicuramente quella di alzare il livello qualitativo sulla fascia destra, sempre che tale necessità non si palesi per quella sinistra nel caso in cui dovesse arrivare una maxi offerta a e per Theo Hernandez. Due i nomi che sono emersi, tra indiscrezioni e incontri in sede: Emerson Royal del Tottenham e Tiago Santos del Lille . Due terzini che hanno caratteristiche importanti, come la fase propulsiva in attacco e la capacità di poter essere impattanti nella metà campo offensiva. Il Milan ha incontrato, due giorni fa, Stefano Castagna che è l’intermediario di Emerson Royal in Italia e questo è stato il primo, vero, approccio per il brasiliano del Tottenham, che i rossoneri avevano già cercato in passato. Tiago Santos, invece, è un pupillo di Paulo Fonseca, che lo ha fatto crescere ulteriormente al Lille e potrebbe essere una richiesta specifica di colui che, salvo clamorosi ribaltoni, sarà il nuovo allenatore del Milan per i prossimi due anni con opzione per il terzo.

L'intreccio Zirzkee-Saelemaekers ed il rinnovo di Calabria

In più, oltre al nuovo terzino, il club dovrà arrivare a un accordo per il nuovo contratto del capitano Davide Calabria, che andrà in scadenza il 30 giugno 2025. Le parti si parleranno nel corso dei prossimi mesi per arrivare ad un accordo che possa soddisfare tutti mentre sarà valutato in corso d’opera quello di Alessandro Florenzi, anche lui con un anno di contratto. L’ex Roma è uno dei leader dello spogliatoio e dovrà essere valutato anche questo aspetto. Per quanto concerne l’attacco, l’obiettivo primario è Joshua Zirkzee del Bologna. La clausola da 40 milioni ingolosisce, il Milan ci lavora da mesi per trovare l’accordo definitivo, ma se vorrà chiudere il profilo ritenuto ideale da tutti poiché già integrato nel campionato italiano e con un grande potenziale ancora da mostrare, allora dovranno essere settimane decisive perché la concorrenza della Premier si potrebbe palesare. E non dovranno essere le commissioni chieste dagli agenti a frenare il piano strategico milanista. In più con il Bologna c’è in ballo il riscatto di Alexis Saelemaekers, fissato a 12 milioni come diritto. Seppur formalmente slegate, le operazioni Zirkzee-Alexis non potranno non intrecciarsi. Occhio anche a Jonathan David, anche lui del Lille e che con Fonseca ha fatto una stagione da 26 gol (19 in Ligue1) in 47 partite ufficiali. Il Monza vuole trattenere Daniel Maldini, ma il club brianzolo dovrà trattare il prezzo del cartellino con il Milan visto che nel prestito di gennaio non c’era nessun diritto d’acquisto a cifre prefissate.