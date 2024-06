Gimenez-Milan avanti tutta: a Fonseca serve un grande centravanti, la situazione

MILANO - Santiago Gimenez si era proposto al Milan già dodici mesi fa e chissà cosa sarebbe successo se fossero rimasti alla guida dell’area tecnica Paolo Maldini e Ricky Massara. L’entourage dell’attaccante messicano del Feyenoord, infatti, aveva incontrato gli ex dirigenti rossoneri il 22 maggio 2023. Un primo approccio esplorativo, non l’unico in Italia (c'erano stati dei contatti anche con Napoli e Inter), ma poi il terremoto dirigenziale attuato da Gerry Cardinale frenò ogni discorso. Quello che però potrebbe riaprirsi in questi giorni, perché Gimenez, 23 anni, 49 gol in 86 partite col club di Rotterdam, è tornato a essere uno degli obiettivi forti per l’attacco del Milan per ereditare la maglia numero 9 di Giroud. Il perché, è presto detto: Zirkzee, il preferito da mesi si sta allontanando, non per la clausola da 40 milioni, ma per colpa delle alte commissioni chieste dal suo agente Kia Joorabchian (15 milioni) e per la richiesta del neo tecnico del Bayern, Vincent Kompany, di riportarlo a Monaco (i tedeschi hanno una prelazione col Bologna, ma serve l'ok del giocatore). Allo stesso tempo costa tantissimo Benjamin Sesko del Lipsia, la cui clausola da 65 milioni non sembra spaventare invece i ricchi club della Premier come Arsenal e Chelsea. Ed ecco quindi Gimenez, che magari non strapperà l’occhio come i due centravanti sopracitati, ma in Olanda - e nelle coppe europee (8 gol in 15 gare fra Champions ed Europa League) - ha dimostrato di saperla buttare dentro. E probabilmente da centravanti d'area "alla Giroud" si adatta meglio tatticamente al sistema di gioco che intenderà utilizzare Paulo Fonseca rispetto a Jonathan David del Lille - che il tecnico portoghese ha allenato, ma che non sembra aver indicato come obiettivo ai suoi futuri dirigenti - e Guirassy dello Stoccarda.