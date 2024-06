Theo Hernandez gela Ibra e il Milan. Tentazione Bayern

MILANO. Giovedì Zlatan Ibrahimovic era stato netto: «Maignan, Theo Hernandez e Leao restano qua perché sono giocatori fra i più forti al mondo nel loro ruolo. Hanno un contratto e sono felici». Peccato però che la questione contratto di due dei tre sopracitati, Maignan e Theo Hernandez, sia una di quelle più delicate che stanno affrontando gli uomini dell’area sportiva rossonera. Non è un mistero che il rinnovo sia in salita da mesi: entrambi in scadenza nel 2026, entrambi con richieste da top player, ovvero 7-8 milioni . Il Milan, che ne da 7 a Leao, finora non ha raggiunto quelle cifre. Ibra, sempre giovedì, ha dribblato sul tema - «il rinnovo? Tutto è possibile» -, ma ieri dal ritiro della Francia in Germania è arrivata una dichiarazione di Theo Hernandez che non può certo far star tranquilli il Milan e soprattutto i suoi tifosi: «Le richieste di mercato? Sono concentrato al 100% sull’Europeo: se resterò o meno a Milano lo vedremo dopo. Un ritorno in Spagna? Al momento non ci penso ancora». Una frase tranciante che non può che aprire a diversi scenari.

Bayern e Real puntano Theo Hernandez

Al di là delle questione rinnovo, Theo è infatti al centro di un possibile triangolo di mercato. Non è un mistero che il Bayern Monaco lo voglia qualora venga ceduto Davies al Real. Al tempo stesso, se i campioni d’Europa non dovessero arrivare all’esterno canadese, potrebbero pensare proprio al giocatore che vendettero al Milan nell’estate 2019 per 21.5 milioni (saliti a 22.8 con i bonus). Oggi Theo vale quattro volte di più, almeno 80 milioni, col Milan che per un’offerta sotto i 70 milioni non si sederebbe al tavolo. Ma quella proposta potrebbe arrivare e allora bisognerà capire se la forza dichiarata da Ibra a metà settimana - «non abbiamo bisogno di vendere per comprare altri giocatori» - verrà rispettata anche nei fatti, perché sicuramente Theo Hernandez, al di là di una stagione a fasi alterne, rimane uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. Intanto il Milan col Real Madrid ci ha già parlato, ma per Alex Jimenez, terzino classe 2005 che i rossoneri hanno riscattato per 5 milioni (il ragazzo giocherà nell'Under23).

Milan, chi prendi in attacco?

In attesa di capire come evolverà la questione Zirkzee, il Milan continua a ragionare sugli attaccanti da affiancare al futuro numero 9. Per esempio piace sempre l'albanese Broja del Chelsea (pure lui fra gli osservati della Juventus) e ieri sera un emissario rossonero era a Dortmund per vederlo contro l'Italia. Valutazioni in corso, anche perché un centravanti a Milanello comunque ci sarà, visto che il Milan ha deciso di rinnovare il contratto di Jovic.