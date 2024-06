Occhio Milan, il Manchester United fa lo scatto per Zirkzee

Sta diventando sempre più intenso il corteggiamento del Manchester United nei confronti di Joshua Zirkzee, obiettivo principale del Milan per rafforzare l’attacco rimasto senza Olivier Giroud al centro del reparto (per ora in rosa c’è solo Luka Jovic). Il club inglese, dopo aver informato il Bologna di essere pronto a pagare i 40 milioni della clausola rescissoria , ha compiuto il passo successivo: intavolare contatti serrati con i rappresentanti del centravanti olandese per soddisfare la richiesta di commissioni. Si tratta dell’ormai famosa somma di 15 milioni pretesa dall’intermediario e agente Kia Joorabchian per accendere il semaforo verde. In questo modo i Red Devils scavalcherebbero i rossoneri che non intendono accontentare questo desiderio considerato eccessivo, alla luce della politica della società sfavorevole alla pratica di questi mezzi , come ribadito da Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa del 13 giugno a Milanello. Il Milan è disposto a pagare 40 milioni al Bologna e ha già raggiunto un accordo di massima con il giocatore. Ma non ha intenzione di accontentare l’agente. A questo punto il Manchester United può inserirsi.

Affondo Manchester per Zirkzee: le alternative

La vicenda ha punti di contatto con altri obiettivi del Milan per l’attacco. Per i Red Devils un’alternativa a Zirkzee è rappresentata da Jonathan David, seguito nelle scorse settimane anche dal Milan, ma ora uscito dai radar rossoneri, nonostante il nuovo allenatore Paulo Fonseca abbia guidato il canadese al Lille. Da ieri, però, su David è in vantaggio il Chelsea. A Casa Milan, fino a qualche giorno fa, la convinzione era che l’interesse del Manchester United per Zirkee non fosse così forte (così come quello dell’Arsenal). Per questo resisteva un certo ottimismo sulla possibile conclusione dell’affare. Bisogna vedere se le novità di ieri nascondono effettivamente una svolta dalle parti di Old Trafford. In questo caso il Milan potrebbe virare definitivamente su quello che, secondo indiscrezioni, sarebbe sempre stato l’obiettivo più realistico: Serhou Guirassy dello Stoccarda che ha una clausola rescissoria ancora più vantaggiosa, pari a 17,5 milioni. Ma anche in questo caso non si tratta di una passeggiata. Sul bomber franco-guineano è molto forte la concorrenza del Borussia Dortmund che nelle ultime ore ha effettuato uno scatto in avanti molto deciso.

Uno sguardo oltre Zirkzee ed il nuovo stadio in cantiere

Proseguono i movimenti anche nelle altre zone del campo. Sulla fascia destra difensiva piace Emerson Royal. A centrocampo vengono seguiti due elementi per bilanciare la mediana: Fofana e Wieffer. Secondo Milannews, sarebbe entrato nella lista anche il 22enne brasiliano André Trindade del Fluminense. Andando su obiettivi più giovani il Digione, come riporta l’Equipe, avrebbe rifiutato l’offerta rossonera da 3 milioni per il 19enne attaccante Cyriaque Irié. Intanto la Regione Lombardia ha approvato la delibera che prevede l’adesione all’Accordo di Programma, promosso dal Comune di San Donato Milanese, rispetto al quale ha già aderito il Gruppo Ferrovie dello Stato, per la costruzione del nuovo stadio rossonero a San Donato. Viene delegato a seguire il dossier Massimo Sertori, assessore agli Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica. «Non saremo noi a incidere sulle scelte del Milan – commenta il governatore Attilio Fontana – mi sembra però che la determinazione a proseguire su questo percorso ci sia. Credo però che il Milan valuterà anche la proposta elaborata da Webuild sulla ristrutturazione di San Siro. Ma sono scelte che non riguardano la Regione, noi ci atteniamo a quelli che sono i percorsi di carattere amministrativo volti a sostenere i progetti di valorizzazione dei territori». In questi giorni il Milan sta approfondendo il progetto presentato venerdì scorso da Webuild al sindaco Giuseppe Sala. Un’analisi che stanno effettuando anche i dirigenti dell’Inter.