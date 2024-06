Milan, è Lukaku l'alternativa a Zirkzee: fissato un incontro con l'agente

Non solo Joshua Zirkzee . Il Milan , parallelamente all'attaccante del Bologna , starebbe lavorando ad altre piste per rafforzare il reparto avanzato. Una di queste sarebbe clamorosa: secondo quanto rivelato da Sky Sport, infatti, i rossoneri avrebbero allacciato i contatti con l'entourage di Romelu Lukaku . L'attaccante belga, impegnato ad Euro 2024 , dopo le due esperienza all' Inter potrebbe cambiare sponda del Naviglio.

Già la scorsa estate Lukaku sarebbe stato inserito nella lista dei possibili rinforzi da regalare a Stefano Pioli , con il classe 1993 che si è poi invece accasato alla Roma, in quel momento allenata da Josè Mourinho . Ora per il calciatore di proprietà del Chelsea si potrebbe concretizzare davvero la possibilità di vestire il rossonero, diventando l'attaccante di riferimento di Paulo Fonseca .

Secondo l'emittente il Milan starebbe spingendo con i blues per arrivare all'attaccante con la formula del prestito, visto che la richiesta per un trasferimento a titolo definitivo da parte dei londinesi sarebbe alta. Intanto il club rossonero avrebbe programmato un incontro con l'agente del calciatore per comprendere la fattibilità dell'operazione. In attesa di capire cosa succederà con Zirkzee, il Milan si tutela e pensa a Lukaku: un acquisto che accenderebbe i derby della prossima stagione.