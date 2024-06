In attesa di Zirkzee il Milan si rituffa su Chukwuemeka

Che la terza sia la volta buona? Il Milan , come raccontiamo da tempo, in estate acquisterà un centravanti - Zirkzee finché non si piazzerà altrove rimane la prima scelta -, un mediano fisico, un terzino destro (Emerson Royal del Tottenham il preferito) e un centrale difensivo, possibilmente mancino. A questo elenco, però, potrebbero aggiungersi degli ulteriori rinforzi. Per esempio il club rossonero è tornato a pensare con forza a Carney Chukwuemeka , 20enne mezzala del Chelsea , sondato e trattato sia nell’estate 2022 quando era ancora di proprietà dell’Aston Villa (con i Blues che lo fecero loro per 18 milioni), che in quella 2023, quando poi però i rossoneri virarono con decisione su Loftus-Cheek.

Milan, reparto e obiettivi

Il Milan che sarà di Paulo Fonseca ha infatti solo tre certezze a centrocampo: il sopracitato inglese e Reijnders, quasi certamente titolari, e Musah. Bennacer, Adli e Pobega per ragioni diverse potrebbero non rimanere a Milanello. Come detto, i dirigenti rossoneri stanno valutando diversi profi li per il ruolo di centrocampista centrale, un giocatore tendenzialmente fi sico, con caratteristiche di copertura. Un equilibratore che manca nell’organico rossonero dopo gli addi di Kessie prima, Tonali e Krunic poi. Piacciono Fofana del Monaco (la prima opzione da settimane, serviranno almeno 20 milioni), Wieffer del Feyenoord, Trindade della Fluminense, Hojbjerg del Tottenham e Amrabat della Fiorentina. A loro va aggiunto Rabiot in scadenza di contratto con la Juventus: il Milan ha fatto le sue mosse, ha avuto contatti con la mamma del centrocampista bianconero che non ha ancora sciolto le sue riserve sul futuro (lo farà a fi ne Europeo) e aspetta. A questi giocatori, però, come detto, potrebbe aggiungersi Chukwuemeka, perché il Milan oltre a inserire un mediano, potrebbe aver bisogno di sostituire uno o due centrocampisti se il mercato porterà lontano da Milano i vari Bennacer, Adli e Pobega.

Domanda e offerta

Milan e Chelsea, come raccontiamo anche a parte, hanno ottimi rapporti da anni. Il club rossonero ha sempre pescato bene a Londra e il 20enne centrocampista inglese di origini nigeriane è un giocatore che il dt Moncada ha osservato a lungo e promosso a più riprese. Piace per la sua atleticità (187 cm) e duttilità, potendo giocare in un centrocampo a tre o due, da mediano, mezzala e pure trequartista. In un certo senso, Chukwuemeka potrebbe essere l’alter ego di Loftus-Cheek. Il Milan lo ha chiesto ai Blues in prestito con diritto di riscatto, una formula per valutare anche le condizioni fi siche visto che nel corso dell’ultima annata due importanti problemi al ginocchio ne hanno condizionato la continuità. Chukwuemeka ha infatti messo insieme solo 12 partite, segnando 2 gol e servendo 1 assist. La curiosità è che prima di farsi male a metà agosto 2023, il giocatore era stato scelto da Pochettino come titolare nelle prime due gare di campionato. Il Chelsea per ora, ma siamo al 29 giugno, non apre al prestito (così come per Lukaku, per esempio) e aspetta una proposta che si aggiri fra i 15 e i 20 milioni. Il giocatore attualmente è stato inserito dal nuovo allenatore Maresca fra i convocati per il ritiro estivo e verrà da lui valutato. Il Milan però ha iniziato a trattare, il canale con il Chelsea è aperto. Da tempo.