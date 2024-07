Milan su Lukaku, contatti continui. Dal Chelsea potrebbe arrivare anche...

Romelu Lukaku potrebbe tornare a Milano, ma stavolta non all'Inter. L'attaccante di proprietà del Chelsea da diversi giorni sarebbe rientrato nei radar del Milan , vista anche la situazione enigmatica creatasi intorno a Joshua Zirkzee . I rossoneri, dunque, potrebbero portare il belga di nuovo all'ombra del Duomo, stavolta dall'altra parte del Naviglio. Ma il club starebbe adocchiando anche altri calciatori dei Blues e, in generale, in Premier League.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Lukaku non rientrerebbe nei piani del neo tecnico Enzo Maresca . E così il Milan starebbe proseguendo nei dialoghi diretti con il Chelsea , consapevole che la trattativa potrebbe non essere veloce. I rossoneri sarebbero infatti consapevoli del fatto che il club londinese ha messo Lukaku nella lista dei partenti, e vorrebbero dunque prenderlo a condizioni maggiormente favorevole rispetto a quelle preventivate.

Non solo Lukaku, però: per l'emittente il Milan starebbe pensando ad un altro calciatore del Chelsea, ovvero Carney Chukwuemeka, centrocampista inglese classe 2003. L'intenzione sarebbe quella di arrivare al giocatore con la formula del prestito, inserendo diverse opzioni per il riscatto. I rossonero starebbero cercando, sempre in Premier League, anche un terzino destro: nello specifico occhi su Emerson Royal del Tottenham.