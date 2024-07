Kiwior, c'è anche il Milan. Emerson Royal manda via Florenzi

Zirkzee, Gimenez, Dovbyk, Lukaku: chi sale e chi scende

Il focus centrale, però, rimane quello dell’attaccante. Il Milan non può aspettare troppo tempo prima di mettere sotto contratto l’erede di Olivier Giroud, ma vive in una fase di stallo per quanto concerne Joshua Zirkzee. La presenza a Milano di Kia Joorabchian ha fatto pensare a possibili incontri in sede, ma ciò potrà avvenire se e quando l’agente aprirà ad uno sconto importante sulle commissioni da lui richieste per chiudere l’operazione (ha sempre chiesto 15 milioni, non ha mai rialzato le sue richieste nel corso dei mesi). Rossoneri attenti anche su Santiago Gimenez del Feyenoord e Artem Dovbyk del Girona mentre per Romelu Lukaku va sottolineato come, a Casa Milan, il suo non sia un nome caldo. Anzi. In più il belga vuole tornare a lavorare con Antonio Conte e il Milan non può aspettare eventuali sconti del Chelsea, perché l’urgenza è immediata e va colmata il prima possibile.