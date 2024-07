Morata al Milan, arriva la risposta di Álvaro: tutte le novità dell'affare

Dopo l'Europeo vinto da capitano con la Spagna, Morata è pronto a godersi le vacanze, ma prima di partire con la moglie Alice Campello, dovrà ufficializzare il suo futuro. Il post condiviso sui social insieme all'Atletico Madrid aveva fatto intuire la sua volontà di rimanere con i Colchoneros, ma ora la sua prossima destinazione è delineata: come riportato da Sky Sport, l'attaccante ha confermato il sì al Milan. Niente ritorno alla Juventus quindi: per la prima volta il giocatore, dovesse concretizzarsi la trattativa, sarà un avversario della Vecchia Signora in Serie A

Morata verso il Milan: le novità Il club è al lavoro per limare tutti i dettagli e chiudere l'operazione nel più breve tempo possibile. Nei prossimi giorni è in programma un viaggio della società rossonera a Madrid, con la presenza anche di Furlani, per incontrare gli agenti di Morata. Una volta sistemati tutti gli aspetti burocratici, il Milan farà sostenere le visite mediche al giocatore proprio in Spagna, prima che parta per le vacanze.

Da capire ancora se la dirigenza verserà nelle casse dell'Atletico la clausola rescissoria da 13 milioni di euro o se si accorderanno per un'altra cifra. Niente ritorno per la terza volta alla Juve per il calciatore, nonostante le parole di elogio di Chiellini dopo la consegna dell'Europeo e il post di Buffon. Il giocatore è quindi pronto a tornare a giocare in Serie A con una nuova maglia. E a Fonseca il suo lavoro di squadra farà molto comodo. Nella passata stagione la punta ha realizzato anche 21 gol e 5 assist in 48 presenze, dimostrando una grande integrità fisica e senso del gol.

