Morata al Milan, cifre e dettagli dell’accordo: “Ibrahimovic mi ha convinto"

Morata convinto da Ibra

Morata, che dopo le visite mediche e la firma è partito per le ferie insieme alla famiglia, è stato intercettato da Sky Sport e qui ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del Milan, sottolineando anche l’importanza di Ibrahimovic nel suo arrivo in rossonero: «Cosa mi ha convinto? La fiducia di Zlatan, dell’allenatore e della squadra. Non vedo l’ora di iniziare. Ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei già da domani». Ha grande voglia di fare bene Morata, che dovrebbe unirsi ai compagni al loro rientro dagli Stati Uniti ma non è da escludere che inizi a lavorare in maniera individuale a Milanello (o aggregandosi a Milan Futuro) in attesa dell’arrivo del suo nuovo gruppo squadra. Lo spagnolo ha poi aggiunto un altro concetto sui colloqui avuti con Ibrahimovic: «Mi ha trasmesso cose positive. So anche che ho ancora i migliori anni di carriera e voglio andare in questo grande club che è il Milan». Quindi Morata pensa di essere all’interno del suo momento prime e vuole fare bene con la sua nuova maglia che ancora non ha un numero definito visto che non è ancora certo il fatto che prenderà la numero 9. Per questo si dovrà aspettare la definizione dell’arrivo dell’altro attaccante che si giocherà il posto da titolare con lui.

Il suo amore per l'Italia

L’ex Juventus, che due giorni fa aveva salutato i compagni di squadra dell’Atletico Madrid, il Cholo Simeone e tutta la dirigenza, è poi tornato su un concetto a lui molto caro in queste settimane, ovvero il rispetto verso la sua figura. Oggetto di molte critiche in Spagna, Morata ha speso parole al miele per l’ambiente calcistico italiano dicendo: «Mi avete trattato con rispetto incredibile e non vedo l’ora di andare in vacanza in Italia e allenarmi con la squadra e tornare in Serie A». Ovviamente soddisfatto Paulo Fonseca, che avrà in Alvaro Morata quel tipo di attaccante che ha descritto con precisione nel corso della sua conferenza stampa di presentazione ossia un giocatore forte tecnicamente, in grado di giocare negli spazi stretti e capace sia di finalizzare l’azione sia di creare spazi per i compagni di squadra.

Milan, hai un leader in più!

Il Milan, guardando ad un aspetto più generale, si mette in casa un grande leader, che ha saputo tenere unito lo spogliatoio della Spagna durante tutto l’europeo e ha saputo usare le parole giuste, oltre agli atteggiamenti giusti, per mettere in riga - dal punto di vista personale - Lamine Yamal e Nico Williams. In più, in uno spogliatoio sempre più poliglotta, avere un nuovo senatore che parla indistintamente almeno tre lingue (italiano, inglese e spagnolo) sarà molto importante anche per far integrare i nuovi arrivi. Adesso ferie per lui, ma Fonseca lo aspetta con ansia.