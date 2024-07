Samardzic-Milan? Il dt dell'Udinese svela le carte: la situazione

Il Milan è al lavoro sul calciomercato per rinforzare la trequarti della squadra e aumentare il livello tecnico. E il nome finito sulla lista di Furlani e gli altri dirigenti è quello di Samardzic . Il serbo sarebbe la chiave perfetta nell'impianto tattico di Fonseca, anche se negli ultimi anni all' Udinese non ha mai garantito troppa continuità, il suo punto debole. Sei gol e quattro assist in 34 presenze , anche se alcune dalla panchina: questi i numeri della passata stagione. Cifre che seguono anche il contesto in cui gioca. E a proposito del club bianconero, ci ha pensato il dt Gianluca Nani a fare il quadro della situazione ai microfoni di Sky Sport.

Il futuro di Samardzic, le dichiarazioni di Nani

Il direttore tecnico dell'Udinese ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo il futuro Samardzic: "Lui è un giocatore dell'Udinese e non vogliamo venderlo. Poi se dovesse arrivare un'offerta che reputeremo all'altezza, fa parte del nostro lavoro valutarla. Non è un giocatore che proponiamo noi agli altri". Poiha proseguito così: "Anche grazie a un suo gol siamo in Serie A: è un giocatore determinante e forte. Milan? C'è stato un contatto veloce ma non c'è stata nessuna offerta e nessuna trattativa. Lui è un calciatore importante per noi e mi stupirei se non lo cercassero. Normale che sia richiesto e per noi è un motivo di orgoglio" - ha concluso il dt dell'Udinese. Il pensiero è chiaro: la dirigenza friulana non l'ha messo in vendita, ma si siederà al tavolo solo per discutere trattive giudicate congrue al valore del calciatore. L'estate è ancora molto lunga e si sta scaldando sempre di più.