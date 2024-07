Pavlovic al Milan, è ufficiale: ecco il colpo per Fonseca

È arrivata la firma sul contratto da parte di Strahinja Pavlovic, difensore centrale che ha militato nell'ultima stagione con il Salisburgo - club appartenente alla catena Red Bull assieme al Lipsia in Germania ed al Leeds in Championship - che di fatto pone fine alla ricerca di un importante rinforzo per il reparto difensivo del Milan. Pavlovic irrompe prepotentemente nella retroguardia rossonera, in cui affiancherà Tomori. A lasciare il Milan - dopo la scadenza del contratto di Kjaer - potrebbe essere invece Thiaw, finito da tempo nel mirino del Newcastle in Premier League.