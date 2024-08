Emerson ai dettagli: col Milan è fatta. Pavlovic alla Stam

Maglia numero 31 come Jaap Stam , firma fino al 30 giugno 2028 con opzione per prolungare fino al 2029 e tanta voglia di mettersi a disposizione. È ufficialmente iniziata l’avventura milanista di Strahinja Pavlovic al Milan. Il centrale serbo, prelevato dal Red Bull Salisburgo, è costato ai rossoneri 18 milioni di parte fissa più bonus (che oscillano tra i due e i quattro) ed è, a tutti gli effetti, il secondo acquisto dopo quello di Alvaro Morata. Pavlovic inizierà ad allenarsi a Milanello (da capire se con Milan Futuro o in via individuale) dove aspetterà il resto della squadra attualmente impegnata nella tournée negli Stati Uniti.

Milan, Royal ed un portiere

Sono proseguiti i contatti con il Tottenham per Emerson Royal. Con il giocatore è praticamente tutto fatto (ieri ultimo incontro per sistemare il contratto), mentre tra i club manca ancora qualcosa. Le prossime ore saranno importanti per arrivare a dama e definire anche questa operazione che, adesso, si rende necessaria a livello numerico visto il grave infortunio patito da Florenzi. Rimanendo in tema di infortuni, ieri Marco Sportiello è stato operato alla mano e nelle prossime ore farà rientro in Italia. Il portiere è stato vittima di un incidente fortuito in hotel, che ha comportato una lesione completa del tendine estensore del secondo dito. Per questo motivo il Milan è dovuto tornare in fretta sul mercato dei portieri e sta portando avanti i contatti per Simone Scuffet del Cagliari ma anche per Andrea Consigli, che è nel mirino del Monza. Di certo c’è che a stretto giro di posta i rossoneri dovranno dare a Fonseca un nuovo secondo portiere, che comunque dovrà coprire per i prossimi 2-3 mesi l’assenza di Sportiello.

Il mercato del Milan

Capitolo attacco: Niclas Füllkrug ha scelto il West Ham ed è anche per questo motivo che il Milan, con la benedizione di Fonseca, sta continuando a tessere la tela con la Roma per Abraham e il sempre più imminente arrivo di Dovbyk nella capitale non può far altro che chiudere ulteriormente gli spazi all’attaccante inglese. Ancora in standby la trattativa per Youssouf Fofana. Il Monaco ha mostrato i muscoli e vuole un’offerta importante da parte del Milan che continua nella sua strategia d’attesa e flirta anche con Koné del Borussia Mönchengladbach. Ma non di solo mercato in entrata può vivere l’estate rossonera. Furlani e Moncada sono alle prese anche con le cessioni e qui si dovrà capire come fare spazio nella rosa. Adli e Saelemaekers oltre alle zavorre Origi e Ballo-Touré sono in attesa di offerte reali e soddisfacenti, mentre ieri sono state definite le cessioni di Daniel Maldini al Monza (indennizzo più il 50% sulla futura rivendita) e di Lorenzo Colombo all’Empoli (prestito con diritto di riscatto e contro riscatto).