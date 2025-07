Mourinho sorpassa Allegri: Brown vola verso il Fenerbahce, Milan beffato. E Jashari resta bloccato

Il Milan e Archie Brown sono arrivati a un passo l’uno dall’altro. La giornata di ieri è stata intensa, frenetica e con un canovaccio che ha subito diverse modifiche nell’arco delle ore. I rossoneri sono in concorrenza con il Fenerbahçe per il terzino del Gent , con il Milan che – fin dalle prime battute – ha sempre avuto la preferenza del calciatore, ma i turchi hanno messo sul piatto una cifra più alta per quanto concerne ingaggio e commissioni e qui si è giocata la partita principale che ha rallentato la chiusura. Tagliato fuori dalla corsa il Wolverhampton , che si era provato a inserire su Archie Brown, ma senza riuscire a fare breccia. La serata è stata caotica, anche perché il Fenerbahçe e il Gent avevano raggiunto l’accordo ed erano già stati predisposti il viaggio per Brown e i suoi agenti per volare a Istanbul. Il giocatore, però, ha dato peso al corteggiamento diretto del Milan con il quale ha parlato per tutta la giornata per trovare la quadratura del cerchio. Brown ha apprezzato molto e la situazione, dopo una serie di sorpassi e contro sorpassi, si è cristallizzata con il Milan in lieve vantaggio sul Fenerbahçe, ma il club turco non ha intenzione di chiamarsi fuori dalla corsa al giocatore, ritenuto importante nella costruzione della squadra da dare a José Mourinho e potrebbe effettuare un nuovo rilancio, soprattutto sulla parte dello stipendio del giocatore. Il rilancio è arrivato e il giocatore è in viaggio verso la Turchia.

Jashari vuole il Milan ma il Bruges fa muro

Il piano del Milan sul mercato, ad oggi, sta registrando una sorta di andamento lento sulla costruzione della squadra da dare a Massimiliano Allegri il prima possibile per consentire all’allenatore livornese di poter creare il prima possibile il gruppo. Perché Ardon Jashari è ancora in sospeso, senza grosse novità da parte del Bruges che con i suoi dirigenti, nei giorni scorsi, è stato a Milano per trattare con l’Inter l’acquisto di Stankovic. Il Milan non alzerà l’offerta, che è di 32.5 milioni più bonus che possono arrivare a 37 tra facili e difficili. Il ragazzo, ieri, non ha partecipato all’amichevole con il Rakow dopo essere rimasto fuori dal mini ritiro britannico tra Glasgow e Londra. Jashari è fermo sulla sua posizione: vuole andare al Milan e vuole farlo il prima possibile. Ma il Bruges si aspetta che lunedì, alla ripresa degli allenamenti, il ragazzo si presenti per iniziare a lavorare con il resto della squadra.

Mercato Milan, il piano B

Un braccio di ferro snervante che coinvolge sia il giocatore sia il Milan, che attende una risposta alla sua ultima offerta, ma con la consapevolezza che la pazienza non è infinita e anche in base a quella che sarà la decisione di Jashari, si capirà o meno se si andrà a rottura o se il Bruges – che non ha altre offerte sul tavolo per il centrocampista svizzero – alla fine lascerà andare il suo gioiellino con destinazione Milano. Se dovesse saltare, il Milan tornerebbe a capo fitto su Javi Guerra del Valencia, sondato a inizio mercato e poi messo in standby dopo l’irruzione decisa su Jashari. La prossima settimana, inoltre, dovrebbe essere quella dello sbarco a Milano di Luka Modric, che effettuerà le visite mediche entro la partenza del Milan per la tournée tra Singapore, Hong Kong e Perth. Tornando in tema terzini, ma questa volta sulla banda di destra, i nomi sono quelli di Marc Pubill dell’Almeria e Guela Doué dello Strasburgo, ma anche qui non ci sono affondi delle ultime ore. Per l’attacco, due i nomi che stanno girando con maggior insistenza ovvero Nickolas Jackson del Chelsea e Victor Boniface del Bayer Leverkusen, ma per la punta ogni discorso è posticipato a fine mese, quando Allegri spera di avere già altri elementi a disposizione oltre ad una sforbiciata della rosa attuale. Dopo l’addio di Theo, adesso il Milan punta alle cessioni di Bennacer e Adli e ascolta offerte per Okafor e Chukwueze.